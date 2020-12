Un journaliste de Reuters s’est récemment révélé transgenre après avoir été pour la plupart dans un voyage «privé, interne et exploratoire» pendant des années.

L’ancienne rédactrice en chef du South China Morning Post a changé son nom de Reginald Chua à Gina Chua.

Annonçant sa transition par courrier électronique interne, la rédactrice en chef des opérations de Reuters a déclaré: « Je suis transgenre. Et à partir d’aujourd’hui, je vais vivre et me présenter comme ce que je sais être mon vrai moi 100% du temps « selon un rapport de Standard.uk.

Sur un Site WordPress, la journaliste originaire de Singapour a déclaré qu’elle était trop occupée par différents types de changements, ceux spécialement à son sujet.

«Je suis transgenre, et je suis depuis aujourd’hui devenu ce que je sais être ma véritable identité. Il n’y a pas grand chose à dire, même s’il y en a un peu sur la section About», a écrit le journaliste basé à New York.

Selon certaines informations, la direction de Thomson Reuters a été incroyablement favorable à son changement de sexe et a assuré que cela n’affecterait en aucune façon son travail.

«Je suis déjà plus concentré maintenant que je supprime une distraction clé de ma vie. Mais à bien d’autres égards, je vais faire exactement les mêmes choses que je faisais avant [for better and for worse], « a lu son e-mail tel que rapporté par le Standard.

Chua a conclu sa révélation en citant la poète américaine EE Cummings, « Il faut du courage pour grandir et devenir qui vous êtes vraiment ».

La carrière de la journaliste chevronnée s’est étalée sur plus de 30 ans après sa maîtrise en journalisme de l’Université Columbia. Elle a travaillé comme ancienne rédactrice au Wall Street Journal pendant 16 ans, puis est devenue rédactrice en chef du South China Morning Post.

Chua (qui était alors Reginald) travaille avec Reuters depuis plus de 10 ans maintenant.

Annonçant l’événement de son changement de sexe et associé de Reuters ont tweeté, « Michael Friedenberg, président de Reuters, et Steve Adler, rédacteur en chef de Reuters, ont déclaré: C’est clairement un moment très important dans la vie de Gina, et nous sommes fiers d’être alliés dans la prochaine étape de son voyage. «

Prenant à un tweet ultérieur, elle a ajouté, « Gina est une professionnelle accomplie et rien ne changera dans la façon dont elle aborde son travail, mais nous devons être conscients du rôle que nous jouerons tous en tant que ses amis et collègues. – Friedenberg et Adler ont dit. «

Michael Friedenberg, président de Reuters, et Steve Adler, rédacteur en chef de Reuters, ont déclaré: « C’est clairement un moment très important dans la vie de Gina, et nous sommes fiers d’être alliés dans la prochaine étape de son voyage. » – Mai Nguyen (@ mai10pm) 21 décembre 2020

Chua est le premier ancien responsable des médias locaux transgenres de Hong Kong.