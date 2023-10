Une journaliste russe qui manifeste contre la guerre est condamnée à 8 ans et demi de prison par contumace

Un tribunal de Moscou a condamné mercredi par contumace un ancien journaliste de la télévision d’État à huit ans et demi de prison pour avoir manifesté contre la guerre menée par la Russie en Ukraine, la dernière d’une répression de plusieurs mois contre la dissidence qui s’est intensifiée depuis l’invasion de Moscou il y a 20 mois.

Marina Ovsiannikova a été accusée de diffusion de fausses informations sur l’armée russe, une infraction pénale en vertu d’une loi adoptée peu après l’envoi de troupes par le Kremlin en Ukraine.

Elle a organisé un piquet de grève dans la capitale russe en juillet 2022 et brandissait une affiche disant : « (Le président russe Vladimir) Poutine est un tueur. Ses soldats sont des fascistes. 352 enfants ont été tués (en Ukraine). mourir pour que tu arrêtes ? »

REGARDER | Protestation d’un journaliste russe : Un journaliste russe condamné à une amende pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine à la télévision d’État Vidéo en vedetteMarina Ovsyannikova, journaliste de la première chaîne de télévision d’État russe, a été condamnée à une amende et libérée de sa garde à vue après avoir pris d’assaut un programme d’information en direct avec une pancarte indiquant « pas de guerre » et disant aux gens de « ne pas croire à la propagande ».

S’enfuit en France

Ovsiannikova, qui travaillait jusqu’en mars 2022 pour la chaîne publique russe Channel One, a été arrêtée et assignée à résidence, mais a réussi à s’enfuir en France avec sa fille. Les autorités russes l’ont inscrite sur une liste de personnes recherchées, l’ont poursuivie et jugée par contumace.

En mars 2022, Ovsyannikova a fait la une des journaux internationaux après être apparue derrière le présentateur d’un journal télévisé du soir sur Channel One avec une affiche qui disait « Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, ils vous mentent ici ». Elle a quitté son emploi à la chaîne, a été accusée de dénigrement de l’armée russe et condamnée à une amende de 30 000 roubles (environ 413 dollars canadiens).

Des milliers de Russes ont été condamnés à des amendes et des centaines ont été inculpés au pénal pour avoir pris publiquement position ou manifesté contre la guerre au cours des 20 derniers mois. Le Kremlin a utilisé une législation interdisant toute critique de ce qu’il insiste pour appeler une « opération militaire spéciale » pour cibler des personnalités de l’opposition, des militants des droits de l’homme et des médias indépendants.

Les principaux critiques du Kremlin ont été condamnés à de longues peines de prison, des groupes de défense des droits ont été contraints de fermer leurs portes, des sites d’information indépendants ont été bloqués et des journalistes indépendants ont quitté le pays, craignant d’être poursuivis.