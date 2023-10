Une journaliste raconte comment elle a traversé les bombardements du Hamas pour sauver les enfants du photographe et de sa femme tués dans des attaques terroristes

Une journaliste américaine a raconté comment elle a sauvé les enfants ensanglantés de son caméraman et meilleur ami après que celui-ci ait été tué dans les attaques du Hamas en Israël.

Le photographe Roi Idan, 42 ans, a disparu après avoir quitté son kibboutz de Kfar Aza – à environ cinq kilomètres de Gaza, dans le sud d’Israël – pour photographier l’attaque du Hamas le 7 octobre, a déclaré la journaliste Ilana Curiel au US Sun.

Le photographe Roi Idan, 42 ans, photographié avec sa fille Amalia, a été tué alors qu’il couvrait l’attaque du Hamas en Israël. Crédit : Ilana Curiel

L’épouse de Roi, Smadar, a été assassinée et leur fille Avigail, 3 ans, a été kidnappée. Crédit : Ilana Curiel

Roi et sa famille : Avigail, 3 ans, Roi, Michael, 9 ans, Amalia, 6 ans et maman Smadar disparus Crédit : Ilana Curiel

La journaliste américaine Ilana Curiel a travaillé avec Roi chez Ynet, un fournisseur d’informations israélien de langue anglaise. Crédit : Ynet

Ilana, qui travaillait avec Roi chez Ynet, un média israélien anglophone, lui a envoyé un texto lui disant de prendre soin de lui et de ses trois enfants Avigail, 3 ans, Amalia, 6 ans et Michael, 9 ans, alors qu’elle se précipitait sur les lieux de l’incident. une attaque terroriste dans la ville voisine d’Ofakim.

Il n’a jamais répondu.

Inquiète, Ilana a commencé à entendre des informations selon lesquelles la femme de Roi avait été tuée chez eux et le petit Avigail avait été kidnappé – tandis que ses deux autres enfants étaient cachés, barricadés dans le placard.

Elle est revenue malgré les bombardements intenses et les combats le long d’une route qu’elle a décrite comme la « porte de l’enfer » pour sauver les deux enfants et les conduire en lieu sûr.

Mais mardi, elle a reçu la nouvelle qu’elle redoutait : le corps de Roi avait été retrouvé et sa mort a été confirmée.

« Nous avons travaillé ensemble pendant plus de dix ans, à travers toutes les nombreuses opérations menées par Israël », a déclaré Ilana, qui travaille également au journal israélien anglophone Yedioth Ahronoth.

« Et cette fois, il est sorti pour prendre des photos de l’invasion et il a réussi à prendre une dernière photo des terroristes du Hamas sautant en parachute dans ce kibboutz.

« J’ai pu lui envoyer un WhatsApp pour rester en sécurité et il n’a tout simplement pas répondu.

« Nous savions que quelque chose s’était passé. Je me suis précipité dans mon quartier, dans la ville d’Ofakim, où il y a eu également une attaque terroriste et environ 30 personnes ont été tuées. Et alors que les heures passaient et qu’il n’y avait aucun signe de lui, je lui ai envoyé un texto disant que Je l’aimais beaucoup mais il n’a pas reçu le message.

« J’ai appris que sa femme avait probablement été tuée et que ses deux enfants se barricadaient dans son coffre-fort. Il avait un autre enfant, un petit enfant, Avigail, qui avait été enlevé à Gaza.

« Je ne savais pas vraiment si les enfants étaient vivants ou morts. Et ce sont des enfants avec qui, chaque week-end d’été, nous passons du temps ensemble à la piscine en nous amusant. Nous sommes très proches.

« J’ai décidé de me précipiter là-bas, en espérant qu’au moins deux de ses enfants soient en vie. »

Ilana, qui venait d’un hôpital local où 80 blessés avaient été transportés, a commencé à se rendre à Kfar Aza, où vivait Roi.

« Je me suis précipitée et j’ai traversé un blocus, puis un autre blocus. Et à l’autre bout du fil, son frère a réussi à atteindre une unité commando spéciale de Tsahal qui patrouillait », a-t-elle déclaré.

« Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait, parce que c’était le chaos.

« J’ai aussi essayé de faire savoir que ces deux enfants étaient barricadés. Je n’ai pas non plus compris l’ampleur du carnage.

‘VOIE VERS L’ENFER’

« Il y a une station-service juste à l’extérieur de Gaza, et je me suis précipité là-bas parce qu’on ne pouvait pas vraiment entrer dans le kibboutz. J’entendais les combats et en allant là-bas, la route était pleine d’incendies là où les obus tombaient sur la route. ressemblait à un chemin vers l’enfer.

« Finalement, deux commandos spéciaux de Tsahal m’ont remis les deux enfants de Roi. Ils ont réussi à les atteindre même si les combats continuaient. »

Ilana a réussi à conduire les enfants en lieu sûr et ils sont pris en charge par des membres de la famille, mais restent traumatisés par cette horrible épreuve.

« Les deux enfants ont tout vu et ont été barricadés avec le corps de leur mère pendant plus de dix heures », a expliqué Ilana.

« Et quand je suis arrivé à eux, Amalia était également couverte de éclaboussures de sang. Les terroristes n’ont pas dû la remarquer lorsqu’ils ont tiré sur sa mère. Ils se sont cachés pendant de nombreuses heures. »

ENFANTS COUVERTS DE SANG

« Malheureusement, il n’y a aucune nouvelle d’Avigail. Elle a été vue pour la dernière fois par son voisin Avihai, qui est aussi un ami.

« Il a dit qu’Avigail était couverte de sang alors que Roi la tenait apparemment. Et je suppose qu’il a essayé de la protéger alors qu’elle se précipitait vers le voisin et se réfugiait là-bas.

« Mais le voisin Avihai, il est sorti se battre et a été blessé. Et les terroristes du Hamas ont emmené sa femme et leurs trois enfants ainsi qu’Avigail. Avihai est actuellement en convalescence et essaie de se battre pour récupérer sa famille.

« Nous avons vraiment bon espoir et prions pour qu’Avigail et tous les autres otages se portent bien et reviennent. »

« Quand vous y arrivez, cette odeur de mort vous frappe. » Ilana Curiel, journaliste américaine en Israël

Ilana a déclaré qu’elle s’était rendue au domicile de Roi accompagnée de deux commandos spéciaux de Tsahal trois jours après l’attaque.

« Je ne peux même pas commencer à décrire l’ampleur. C’est un carnage. C’est un massacre », a-t-elle déclaré.

« Quand vous y arrivez, cette odeur de mort vous envahit.

« Ces kibboutz étaient des coins de paradis, ces villages verts et magnifiques, et presque tous étaient réduits en poussière. Et c’était navrant à voir. »

« TALENTUÉ ET COURAGEUR »

Rendant hommage à son collègue et ami « talentueux », Roi, elle a déclaré : « Il aimait participer à chaque opération. Je me souviens d’avoir travaillé sur une opération avec lui alors même que les obus frappaient, puis nous sommes ensuite allés voir l’Eurovision à Gaza.

« C’était un caméraman très dévoué et ses photographies ont remporté plusieurs prix. Il n’a jamais dit non lorsqu’on lui a demandé de partir en mission.

« Il est revenu récemment du tremblement de terre en Turquie et il n’arrêtait pas de me parler de la terrible odeur de mort qu’il ressentait là-bas.

« C’est un peu ironique parce que ces odeurs qu’il m’a décrites à propos de la catastrophe naturelle en Turquie, ce sont exactement les mêmes odeurs qui provenaient du kibboutz, sauf que ce n’était pas une catastrophe naturelle ici, c’était un acte de barbarie intentionnel et haine envers les autres êtres humains. »

« COMME UN FILM D’APOCALYPSE »

Malgré l’énorme choc et la perte qu’elle a vécus ces derniers jours, Ilana dit qu’elle continuera à travailler pour lui donner un but.

Elle a déclaré : « Mon éditeur et tout le monde chez Ynet m’ont beaucoup soutenu, me demandant de faire une pause, de souffler, mais je ne peux pas. Je dois parler à quelqu’un d’autre et entendre une autre histoire. Et une autre. Et puis une autre. .

« Les premiers jours, tout le monde était sous le choc. C’était presque irréaliste. C’est comme être pris dans un film ou dans un film d’apocalypse cauchemardesque.

« Mais maintenant, une fois la poussière retombée, tout le monde a hâte de poursuivre la bataille contre le Hamas. Ils savent que s’ils veulent un jour retourner dans leur kibboutz, Tsahal doit anéantir directement le Hamas, sinon ils ne pourront pas le faire. reconstruire quoi que ce soit, ils seront toujours une menace.

« Et ce n’est pas tout, tout le monde veut que tous les otages qui ont été pris reviennent. Je sais que les Israéliens ne toléreront aucun mal qui leur arrive. »

En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées dans les attaques menées par des militants du Hamas venus de Gaza et ont pris d’assaut les communautés frontalières.

Cette semaine, le président américain Joe Biden s’est rendu en Israël pour demander que l’aide humanitaire commence à affluer vers Gaza depuis l’Égypte.

Sa visite intervient après que le Hamas a affirmé mardi que 500 personnes avaient été tuées lors d’une frappe aérienne israélienne sur un hôpital à Gaza.

Les forces militaires israéliennes ont ensuite publié des preuves, notamment des images de drones et l’audio d’un appel téléphonique mis sur écoute, qui, selon elles, prouvent qu’un groupe terroriste a provoqué l’explosion.

Michael et Amalia se sont barricadés chez eux pendant 10 heures Crédit : Ilana Curiel

Avigail a été kidnappé par des terroristes du Hamas et emmené à Gaza Crédit : Ilana Curiel

Roi est vu avec sa fille Amalia Crédit : Ilana Curiel

Ilana et Roi en mission ensemble en Israël Crédit : Eddie Israël