Une journaliste exclue de l’exécution après avoir appris que sa jupe était trop COURTE et que ses chaussures à bout ouvert étaient trop révélatrices

UNE JOURNALISTE a été expulsée d’une exécution après avoir appris que sa jupe était “trop ​​courte” et que ses talons étaient “révélateurs”.

Les responsables de la prison de l’Alabama ont ordonné à la journaliste d’AL.com Ivana Hrynkiw Shatara de changer de tenue tout en regardant l’exécution du tueur condamné Joe Nathan James Jr le 28 juillet.

Ivana Hrynkiw Shatara a été forcée de porter les cuissardes imperméables d’un collègue journaliste pour assister à l’exécution Crédit : Instagram/@ivanasuzette

L’incident s’est produit lors de l’exécution du meurtrier reconnu coupable de Joe Nathan James, qui était dans le couloir de la mort depuis 1999. Crédit : AP

Shatara a été forcée d’enfiler le “pantalon de pêcheur” d’un collègue journaliste, alors même qu’elle affirmait avoir porté la jupe lors de plusieurs exécutions dans le passé.

Après s’être changée, la journaliste a été stupéfaite d’apprendre que ses talons à bout ouvert étaient trop révélateurs.

Shatara a déclaré qu’elle était “embarrassée” car elle l’a forcée à courir vers sa voiture pour mettre des chaussures de tennis afin de continuer son travail.

Le producteur de nouvelles vidéo a finalement été autorisé à rejoindre le groupe de journalistes pour assister à l’exécution du tueur condamné Joe Nathan James Jr.

James était dans le couloir de la mort depuis 1999 après avoir été reconnu coupable du meurtre en 1994 de son ex-petite amie, 26 ans, mère de deux Faith Hall.

Il a été exécuté par injection létale le 28 juillet au centre correctionnel William C. Holman à Atmore.

Suite à l’incident, Shatara a déclaré que sa société de médias déposait maintenant une plainte officielle concernant l’incident.

Le journaliste s’est rendu sur Twitter pour critiquer les responsables du département pénitentiaire de l’Alabama pour la “situation inconfortable”.

Elle a écrit: «J’ai porté cette jupe lors d’exécutions antérieures sans incident, au travail, à des événements professionnels et plus encore, et je pense qu’elle est plus que appropriée.

“À 5’7 et 5’10 avec mes talons, je suis une personne grande et aux longues jambes.

“J’ai essayé de tirer ma jupe sur mes hanches pour allonger la jupe mais on m’a dit que ce n’était toujours pas approprié.

“Heureusement, un photographe très gentil d’une chaîne de télévision de Birmingham m’a offert son équipement de pluie – un pantalon de pêcheur imperméable style Colombia PFG.

“Le porte-parole de l’ADOC a estimé que c’était un échange approprié pour ma jupe. J’ai mis le pantalon de l’homme et attaché les bretelles sous ma chemise pour rester debout.

“Ensuite, on m’a dit que mes chaussures (à talons ouverts) étaient également trop révélatrices et que je devais changer de chaussures.

“Heureusement, j’avais une nouvelle paire de chaussures de tennis dans ma voiture.

“Malgré le fait de porter une paire de cuissardes d’un homme que je n’ai jamais rencontré et des chaussures de tennis décontractées, j’ai continué à faire mon travail.

“C’était une situation inconfortable et je me sentais gêné d’avoir mon corps et mes vêtements interrogés devant une salle de personnes que je n’avais pour la plupart jamais rencontrées.”

Shatara a déclaré qu’elle avait été autorisée à rentrer, mais a déclaré au New York Post que les membres des médias n’avaient été informés d’aucun code vestimentaire avant le début de l’exécution.

Elle a déclaré : « À l’avenir, s’il y a un code vestimentaire qui doit être appliqué, les membres des médias doivent être informés avant le jour des exécutions.

“Il n’y a jamais eu, du moins au cours de la dernière décennie, que mes collègues et moi-même avons couvert des exécutions en Alabama, un code vestimentaire révélé aux journalistes ou appliqué.

“La politique de visite publiée ne mentionne pas les membres des médias, ni les protocoles d’exécution.

“Il ne mentionne pas non plus les chaussures à bout fermé et ne traite que de la tenue vestimentaire des femmes.”