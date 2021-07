Une journaliste de la télévision allemande suspendue par RTL après s’être enduite de boue pour dramatiser le reportage sur place des conséquences d’une inondation mortelle

Des vidéos publiées jeudi sur les réseaux sociaux montraient Ohlen dans la ville de Bad Munstereifel, semblant s’essuyer de la boue alors que son équipe de tournage se tenait à côté. Un rapport en ligne de RTL, qui a depuis été supprimé, a déclaré : « De nombreux assistants éminents prêtent également main-forte et soutiennent activement la population locale. L’une d’elles est Susanna Ohlen.

Le diffuseur a publié une déclaration jeudi après-midi disant qu’Ohlen avait été suspendu. « L’approche de notre journaliste est clairement en contradiction avec les principes journalistiques et nos propres normes », dit RTL. « Nous lui avons donc accordé un congé ce lundi, après en avoir entendu parler. »

Comme l’ont souligné les utilisateurs des médias sociaux, le média n’a fait mention de l’incident embarrassant ou de ses mesures disciplinaires que quelques jours plus tard, lorsque les images des actions d’Ohlen ont été révélées. « Avez-vous discuté publiquement de cet incident et de l’absence de votre modérateur ou est-ce que nous ne l’apprenons que maintenant parce que la vidéo fait actuellement le tour ? » un commentateur de Twitter a demandé au diffuseur.

Haben Sie diesen Vorfall und die Beurlaubung Ihrer Moderatorin öffentlich thematisiert oder erfahren wir jetzt erst davon, weil das Video gerade die Runde macht? – Argo Nerd (@argonerd) 22 juillet 2021

Ohlen, 39 ans, aurait également publié un clip d’elle-même sur Instagram plus tôt, disant : « Tout le monde donne un coup de main ici, attrape une pelle. Si vous avez une pelle à la maison ou une brouette, venez ici et contactez-nous. Elle a ajouté qu’elle a une maison de vacances près de Bad Munstereifel, ce qui rend la dévastation encore plus émouvante pour elle, « Mais bien sûr, les gens sont solidaires ici. Vous vous aidez les uns les autres.

Au moins 173 personnes ont été tuées en Allemagne dans les horribles inondations, qui ont frappé certaines régions avec le plus de pluie depuis plus de 100 ans. Des responsables allemands ont déclaré jeudi qu’ils craignaient que 158 personnes toujours portées disparues ne soient jamais retrouvées.

