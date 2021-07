Une journaliste annonce qu’elle quitte NBC News et MSNBC alors qu’elle taquine son prochain mouvement

LA JOURNALISTE Kasie Hunt a annoncé qu’elle quittait NBC News et MSNBC alors qu’elle taquinait son prochain changement de carrière aux téléspectateurs.

Le journaliste, 36 ans, a révélé la nouvelle dans l’émission matinale « Way Too Early » vendredi.

Kasie Hunt a annoncé vendredi qu’elle quittait NBC News et MSNBC Crédit : MSNBC

La journaliste a taquiné son prochain mouvement dans l’émission Crédit : Getty

Mme Hunt, qui est également journaliste à Capitol Hill pour NBC, a déclaré que ce serait sa dernière diffusion de l’émission du matin.

Elle a déclaré: «Ce sera ma dernière émission avec vous tous. J’ai une petite nouvelle douce-amère pour moi ce matin, ce sera ma dernière émission avec vous tous.

« J’ai vraiment aimé passer la majeure partie de l’année dernière avec toi. »

La journaliste a taquiné les téléspectateurs en disant qu’elle révélerait des informations sur sa « nouvelle aventure » dans les semaines à venir.

Elle a tweeté plus tôt vendredi: «Des nouvelles personnelles, comme on dit – merci à tous les téléspectateurs, journalistes, législateurs et à tous ceux qui se sont levés très tôt pour aider à améliorer @WayTooEarly. J’ai adoré faire ce spectacle. Plus à venir. »

Hunt a également remercié les présentateurs de Morning Joe Mika Brzezinski, Joe Scarborough et Willie Geist.

Elle a tweeté: « D’accord maintenant, je pleure. Merci de m’avoir fait partie de votre famille Morning Joe – il n’y a pas de spectacle comme ça et ça va tellement me manquer.

« Votre soutien a tout signifié pour moi. »

Le présentateur de nouvelles a rejoint NBC en 2013 et a présenté une émission quotidienne en tant que correspondant MSNBC depuis l’année dernière.

Elle avait une émission d’information « Kasie DC » le dimanche soir et a présenté Way Too Early depuis septembre.

Le journaliste est également apparu dans les émissions « Meet the Press » et NBC News Now.

Elle était auparavant journaliste pour l’Associated Press and Politico.

Le journaliste a une valeur nette estimée à 3 millions de dollars, selon les rapports.

Elle aurait gagné un salaire annuel de 250 000 $ pendant son séjour sur le réseau NBC.

Hunt a épousé le producteur de NBC Matt Rivera en 2017 et ils ont un enfant ensemble.

Hunt est chez NBC depuis 2013 Crédit : Alamy