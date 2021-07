Une journaliste américaine prise pour cible par des espions iraniens dans un « complot d’enlèvement sauvage impliquant de l’emmener au Venezuela en hors-bord », selon le FBI

QUATRE espions iraniens ont ciblé une journaliste américaine dans un « complot » consistant à l’emmener au Venezuela en hors-bord et à l’emmener à Téhéran, selon le FBI.

Les agents Alireza Shavaroghi Farahani, Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi et Omid Noori sont accusés et accusés d’avoir comploté pour kidnapper le journaliste qui a fortement critiqué le régime de Téhéran.

Alireza Shahvaroghi Farahani fait partie des personnes accusées et accusées d’avoir comploté pour kidnapper un journaliste qui a critiqué le régime iranien Crédit : FBI

La journaliste Masih Alinejad affirme avoir été « ciblée » par les autorités iraniennes. Elle n’a pas été nommée dans les documents judiciaires Crédit : Twitter/@AlinejadMasih

La journaliste n’a pas été nommée dans les documents judiciaires, mais la journaliste Masih Alinejad a déclaré à NBC News qu’elle était la « cible ».

William F. Sweeney Jr, du FBI à New York, a déclaré : « Ce n’est pas un scénario de film tiré par les cheveux.

« Nous alléguons qu’un groupe, soutenu par le gouvernement iranien, a comploté pour kidnapper une journaliste basée aux États-Unis ici sur notre sol et la renvoyer de force en Iran. Pas sous notre surveillance.

Un soi-disant complot impliquait d’expédier la journaliste au Venezuela et de l’emmener en Iran, selon un acte d’accusation cité par le New York Times.

Alinejad a déclaré mardi à NBC: « Je suis la cible de plusieurs années, mais c’est la première fois qu’un complot aussi audacieux est ourdi et déjoué. »

Elle a posté une vidéo sur Twitter disant qu’elle était « reconnaissante » envers le FBI pour avoir déjoué la tentative présumée.

L’année dernière, la journaliste et militante a affirmé que des responsables iraniens avaient voulu la kidnapper dans le passé.

Elle a fui le pays en 2009 et a dénoncé à plusieurs reprises les violations des droits humains commises par l’Iran.

Alinejad a écrit dans le Washington Post en août dernier : « Le traitement cruel des femmes par le régime reste l’une de ses plus grandes faiblesses, et ma concentration sur les injustices connexes explique pourquoi il persiste à me cibler.

Elle a évoqué le cas du journaliste Ruhollah Zam, qui a été arrêté après avoir voyagé en Irak en 2019.

Il a été exécuté en 2020 après avoir été inculpé de « corruption sur terre ».

Dans un article de 2018 paru dans le New York Times, Alinejad a expliqué pourquoi elle avait quitté le pays.

‘TENSIONS GELÉES’

Elle a écrit : « En tant que journaliste en Iran, j’ai souvent eu des problèmes pour dénoncer la mauvaise gestion et la corruption du régime, jusqu’à ce que, finalement, ma carte de presse soit révoquée. »

Elle a affirmé avoir été « menacée » d’arrestation après avoir écrit des articles critiquant l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad.

Il survient au milieu de tensions glaciales entre Washington et Téhéran.

Le mois dernier, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes contre des militants soutenus par l’Iran à la frontière syrienne après des attaques de drones contre des troupes dans la région.

Les autorités ont lancé des frappes sur deux cibles en Syrie et une en Irak près de la frontière.

Des avions de chasse américains F-15 et F-16 ont largué des missiles guidés par satellite de 500 à 2 000 livres sur les cibles.

Les pilotes ont ciblé leurs installations de drones qui ont été utilisées pour attaquer les troupes américaines en Irak.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les sites ciblés étaient utilisés pour le stockage « opérationnel et d’armes » par des groupes de milices dont Kata’ib Hezbollah et Kata’ib Sayyid al-Shuhada.

Il a ajouté que les installations auraient pu lancer des attaques de véhicules aériens sans pilote contre les troupes américaines en Irak.

Kirby a déclaré que Biden protégeait les États-Unis en menant les frappes.

Les frappes aériennes ont été fustigées par le ministère irakien de la Défense alors que des responsables accusaient Washington d’une « violation inacceptable » de la souveraineté irakienne.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que Washington prenait la mauvaise voie.

Il a déclaré: « Au lieu d’actions émotionnelles et de créer des tensions et des problèmes dans la région, les États-Unis devraient changer leur comportement et laisser les habitants de la région établir la sécurité sans l’ingérence de Washington. »

Biden vise à rétablir un accord historique de 2015 qui vise à contenir le développement nucléaire iranien.

L’administration Trump a annoncé son intention de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018.

En janvier, le chef militaire iranien a promis de transformer les porte-avions américains en « sous-marins en train de couler » – un an après qu’une frappe de drones américains a tué le vénéré commandant du pays Qasem Soleimani et son lieutenant irakien Abu Mahdi al-Muhandis.

