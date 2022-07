Une journaliste américaine a reçu l’ordre de changer de vêtements après avoir été informée que sa jupe était trop courte pour assister à l’exécution | Nouvelles américaines

Une journaliste a été forcée de changer de tenue alors qu’elle assistait à l’exécution d’un condamné à mort en Alabama après que des responsables de la prison eurent déclaré que sa jupe était trop courte.

Ivana Hrynkiw Shatara, productrice en chef du site Web AL.com, dit qu’un membre du personnel du département des services correctionnels de l’Alabama (ADOC) lui a également dit que ses chaussures à bout ouvert étaient trop révélatrices.

Mme Hrynkiw Shatara a été arrêtée alors qu’elle arrivait au centre des médias de l’établissement pénitentiaire William C Holman dans la ville d’Atmore et a dit que sa tenue avait violé le code vestimentaire de la prison.

Elle s’est rendue à la prison le 28 juillet pour couvrir l’exécution de Joe Nathan James Jr, condamné à mort pour avoir tué son ex-petite amie, Faith Hall, 26 ans, en 1994.

Dans une déclaration partagée sur Twitter, la journaliste a déclaré qu’elle avait porté la même jupe lors d’exécutions précédentes et d’autres événements professionnels “sans incident”, ajoutant : “Je pense que c’est plus qu’approprié”.

“Ce soir, un représentant du Département des services correctionnels de l’Alabama m’a dit publiquement que je ne pouvais pas voir l’exécution parce que ma jupe était trop courte”, a-t-elle écrit.

“À 5’7″ et 5’10” avec mes talons, je suis une personne grande et aux longues jambes.

“J’ai essayé de tirer ma jupe sur mes hanches pour allonger la jupe, mais on m’a dit que ce n’était toujours pas approprié.”

Un photographe a prêté à Mme Hrynkiw Shatara ses vêtements de protection contre la pluie, y compris des cuissardes imperméables, que l’ADOC a jugées appropriées.

Cependant, elle a ensuite dû retourner à sa voiture pour échanger ses chaussures après avoir appris qu’elles ne convenaient pas.

“Malgré le fait de porter des cuissardes d’un homme que je n’ai jamais rencontré et des chaussures de tennis décontractées, j’ai continué à faire mon travail”, a-t-elle déclaré.

Image:

Détenu condamné à mort Joe Nathan James Jr Pic: AP



Mais l’incident l’a laissée “mal à l’aise”, a ajouté Mme Hrynkiw Shatara.

“Je me sentais gêné d’avoir mon corps et mes vêtements interrogés devant une salle de personnes que je n’avais pour la plupart jamais rencontrées.

“Je me suis assise, j’ai essayé d’arrêter de rougir et j’ai fait mon travail. Comme les femmes doivent souvent le faire.”

Une autre journaliste, Kaitlyn Ross, a répondu au tweet en disant qu’elle aussi s’était vu refuser l’accès à une installation gouvernementale parce que ses vêtements étaient jugés “trop ​​​​révélateurs”.

“C’est épuisant d’être une femme”, écrit-elle.

“Vous avez fait un excellent travail dans des circonstances ridicules. Je suis désolé que ce soit arrivé.”

Le rédacteur en chef de l’Alabama Media Group, propriétaire d’AL.com, a qualifié le traitement de Mme Hrynkiw Shatara d'”inacceptable” et d'”inégal”.

“Je suis fière de travailler avec Ivana, qui malgré ce traitement, a continué à raconter l’histoire avec professionnalisme à notre public en Alabama”, a-t-elle déclaré.

“C’était sexiste et une violation flagrante de la conduite professionnelle. Et cela ne devrait plus arriver à aucun autre journaliste.”

AL.com a envoyé une plainte à l’ADOC ainsi qu’au gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, et au procureur général Steve Marshall.

L’exécution de Joe Nathan James par injection létale a été suspendue pendant trois heures en raison du temps qu’il a fallu pour établir une ligne intraveineuse.

Le retard a été décrit comme un laps de temps “très inhabituel et très troublant” par le chef du Centre d’information sur la peine de mort, une organisation à but non lucratif axée sur les questions entourant la peine capitale.

Image:

L’établissement correctionnel William C. Holman à Atmore, Alabama Pic: AP



Il a été exécuté malgré les appels des proches de la victime à épargner sa vie.

Les filles de Mme Hall, qui avaient trois et six ans à sa mort, ont déclaré qu’elles avaient pardonné à James et préféreraient qu’il purge sa vie derrière les barreaux.

Mais le gouverneur Ivey a refusé d’intervenir et M. Marshall a indiqué qu’une exécution garantirait que justice serait rendue.

L’exécution envoie un “message sans équivoque a été envoyé que l’Alabama est aux côtés des victimes de violence domestique”.

Sky News a contacté l’ADOC pour commentaires.