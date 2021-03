En Italie, seuls les joueurs de football, de golf et de basket-ball et les cyclistes masculins de haut niveau signent des contrats sportifs les classant comme «professionnels». Les athlètes féminines même aux plus hauts niveaux – y compris les gagnantes olympiques et les joueuses de l’équipe nationale de football – sont considérées comme des «amateurs» en vertu de leurs accords de travail.

Elena Bonetti, ministre italienne de la famille et de l’égalité des chances, a déclaré sur Facebook Mercredi, le fait que les femmes doivent choisir entre la maternité et le travail «les force à l’inégalité», et c’est une situation que les Italiennes ne peuvent plus tolérer.

