Une jolie vidéo d’un patient pédiatrique atteint d’un cancer exhortant une infirmière à danser vous fera sourire

Longue journée, hein ? Si une tasse de café ne vous fait aucun bien, alors vous devez absolument regarder ce mignon bambin créer un environnement amusant pour le personnel de santé au travail. Une vidéo d’un patient pédiatrique atteint d’un cancer est devenue virale sur les réseaux sociaux alors qu’il exhortait l’infirmière à danser avec lui et à passer du bon temps avec la tarte mignonne ! Les internautes sont impressionnés par l’énergie positive de l’enfant et par la façon dont il donne de l’espoir à tous ceux qui en ont besoin en apportant le seul « médicament » à leurs problèmes, c’est-à-dire le BONHEUR !

Dans une vidéo partagée par Good News Movement sur Instagram, on pouvait voir le tout-petit insister pour que l’infirmière danse avec lui sur la chanson de Bad Bunny Titi Me Pregunto de son album Un Verano Sin Ti. Les premières secondes du clip viral montrent la douce patiente cancéreuse faisant des gestes pour demander à l’agent de santé de se lever et de taper du pied avec lui sur les rythmes. La femme accepta volontiers et marcha derrière lui jusqu’à l’autre bout de la pièce. Le groovy enfant puis fait étalage de ses incroyables talents de danseur alors que ses mouvements allaient parfaitement avec les rythmes de la chanson latine. Sans exagérer, ses twisties vous inspireront sûrement à monter sur le sol et à danser sur une musique joyeuse pour alléger votre humeur !

Regardez la vidéo virale d’un patient cancéreux mignon:

«Ce gentil patient atteint d’un cancer pédiatrique insiste pour que l’infirmière se joigne à la fête. Continuez à vous battre et à danser petit guerrier ! Tu as ça!! Et wow… ces mouvements de danse !” lire la légende. Les internautes ont fait couler l’amour en ligne en regardant le joli clip en boucle qui a définitivement apporté un large sourire sur leurs visages.

Les utilisateurs d’Instagram qui ne pouvaient s’empêcher de jaillir de la belle vidéo ont rempli la section des commentaires et comment ! «Il était sur le point de le casser. Aimez la joie. La danse est un médicament. La musique est meri. Il le sait déjà », a commenté un utilisateur avec quelques emojis cardiaques pour le petit patient. D’autres utilisateurs ont également souhaité le bien-être du tout-petit et ont exprimé leur amour pour le même. « Il combat cette maladie avec la même force qu’il déplace ces petits hanches, il ira mieux en un rien de temps ! Continue de danser et de te battre, petit homme !” a fait remarquer un autre utilisateur sur les réseaux sociaux.

