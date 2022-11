Une jolie vidéo de Rhino excité à l’idée de voir le gardien va faire fondre votre cœur

Qui n’aime pas regarder d’adorables vidéos d’animaux ? En surfant sur le web, beaucoup s’arrêtent à la vue d’animaux mignons. Si vous êtes un amoureux des animaux, cette adorable vidéo virale d’un rhinocéros vous fera fondre le cœur. Une vidéo d’un rhinocéros sautant de joie après avoir repéré son gardien est devenue virale sur Internet. La vidéo a d’abord été partagée sur le compte TikTok du zoo de Fort Worth avant d’être partagée sur Twitter par une page appelée B&S.

La vidéo commence par un bébé rhinocéros debout dans un enclos. En quelques secondes, un gardien s’approche de l’animal, et il commence à courir avec enthousiasme d’un bout à l’autre de l’enclos. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également: “Rhino si heureux de voir son gardien qu’il obtient les zooms”.

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous :

Rhino est tellement content de voir son gardien qu’il obtient les zooms pic.twitter.com/EG6FDvq5tF — B&S (@_B___S) 11 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 1,2 million de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Les médias sociaux ne pouvaient s’empêcher de jaillir à quel point la vidéo était adorable. L’un des utilisateurs a écrit: «Allez, vous nous laissez pendre. Tu dois montrer quand elle entre et fait des câlins à cette grosse mignonne pêle-mêle ». Un autre utilisateur a ajouté: “C’est tellement adorable! Qui aurait pensé que les rhinocéros étaient si mignons. Un troisième utilisateur a écrit: «Il a même tippie comme un chien. Encore une fois, même si nous nous moquons des animateurs pour faire en sorte que tous les animaux des films d’animation se comportent comme un chien, c’est aussi vrai dans la vraie vie apparemment ». “C’est un jeu délicieux, merveilleux et intense”, a écrit un autre utilisateur. Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, du feu, des emojis amoureux.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un rhinocéros devient virale sur Internet. Plus tôt, l’officier de l’IFS Susanta Nanda a partagé une vidéo sur Twitter d’un bébé rhinocéros heureux. La mère suit l’adorable bébé. Les gens ont été émus par la joie du petit rhinocéros et l’ont comblé d’amour dans la section des commentaires. Regardez l’adorable vidéo ci-dessous.

Il existe aujourd’hui 5 espèces de rhinocéros survivantes dans le monde.

GreaterOneHornedRhino se trouve exclusivement dans le sous-continent indien. Chaque année, le 22 septembre est célébré comme #WorldRhinoDay‘ pour sensibiliser à la conservation des rhinocéros.

Profitez d’un clip de veau de rhinocéros espiègle. VC: SM pic.twitter.com/FpWi98n1UQ – Susanta Nanda (@ susantananda3) 22 septembre 2022

La vidéo a plus d’un million de vues et les chiffres ne cessent de croître.

