Une actrice chinoise s’est retrouvée avec un nez pourri après une chirurgie plastique bâclée qui, selon elle, a détruit sa carrière.

Gao Liu a passé 61 jours à l’hôpital après avoir subi la procédure dans la ville méridionale de Ghangzhou en octobre de l’année dernière.

Dans un article sur le réseau social chinois Weibo, Gao a déclaré qu’elle avait décidé de se faire branler par le nez après qu’un ami eut suggéré que son nez était trop court.

Gao est diplômée de la Beijing Film Academy et a déclaré que sa carrière se déroulait bien.

La clinique de l’hôpital Xishi Shiguang lui a dit que l’opération était sans danger et qu’elle se rétablirait dans un délai d’un demi-mois, à temps pour reprendre le travail sur un film en décembre et janvier.

Le travail du nez, qui a duré quatre heures, consistait à retirer une partie du cartilage de l’oreille de Gao et à le transplanter sur son nez pour le construire à la forme souhaitée.

«Je pensais que ces quatre heures me rendraient plus belle», écrit-elle.

« Je ne m’attendais pas à ce que ces quatre heures soient le début d’un cauchemar. »

Peu de temps après la chirurgie, le nez de Liu s’est irrité et a rejeté la greffe, provoquant une infection grave.

Gao a déclaré qu’elle avait appris plus tard que son nez avait semblé irrité pendant l’infection et a affirmé que le problème aurait pu être évité si ses médecins avaient réagi en conséquence.

Quelques jours après la procédure, Gao a dû subir une deuxième opération pour retirer la prothèse et empêcher son nez de tomber.

On lui a alors dit qu’elle se rétablirait complètement, mais sa situation n’a cessé de s’aggraver jusqu’à ce que son nez devienne nécrotique – les cellules ont commencé à mourir dans les tissus.

Elle a ensuite dû être transférée dans un autre hôpital pour un traitement d’urgence.

Les médecins lui ont dit que son nez était définitivement endommagé et que son visage resterait probablement défiguré, la laissant dévastée.

« [The infection] peut causer mon nez [not to] revenir à la façon dont elle était avant la chirurgie, ce qui peut signifier que ma carrière s’était terminée précipitamment », a-t-elle écrit.

« Tout le monde sait que l’industrie cinématographique semble glamour aux yeux des étrangers, mais en fait elle est pleine de difficultés et de douleurs », a-t-elle écrit.

« Ma vie quotidienne a besoin d’une stricte discipline [and] austérité. Tous ces efforts sont juste pour poursuivre mes rêves. »

Elle a ajouté qu’elle pourrait devoir attendre un an ou même plus avant de pouvoir subir une chirurgie de suivi en toute sécurité pour réparer les dommages à son nez.

Elle a déclaré que la défiguration lui avait fait perdre 45000 £ de travail de tournage qu’elle avait aligné.

Elle peut également faire face à une demande d’indemnisation de 227 700 £ pour rupture de contrat.

Elle a également déclaré que la police avait constaté que le personnel de la clinique esthétique qui avait effectué l’opération n’avait pas les qualifications qu’il aurait dû posséder.

Gao a déclaré que lorsqu’elle a essayé de parler à la clinique où l’opération a été pratiquée au sujet de l’opération bâclée, elle a simplement été référée à leurs avocats.

Elle a dit qu’elle avait décidé d’écrire le message parce qu’elle devait « se lever et rappeler à toutes les filles qui aiment la beauté dans le monde » les dangers de certains traitements.