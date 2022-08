Une jeune star qui surfe sur le succès récent fait des crises de colère ; l’impétuosité devient un gros problème pour l’agence de relations publiques

Ce n’est pas nouveau pour Étoiles de Bollywood pour avoir des crises de colère supplémentaires lorsque leurs films marchent bien. “Ek picture kya chal gai, apne aap ko Shah Rukh Khan samajhne lag gaya” est une déclaration que vous entendez lors des réunions de production, jour après jour. Alors maintenant, il y a ce nouvel acteur dont le comportement modifié ces derniers temps invite beaucoup de telles déclarations pour lui. Eh bien, oui, il est beau, il est l’un des jeunes dont les films récents ont bien marché au box-office et ont également été acclamés par la critique. C’est un idole et il a aussi un line-up intéressant dans sa manche. Cependant, il est à nouveau mordu par le tristement célèbre bogue «Big Star». Les récents succès, en particulier à une époque où les biggies ont échoué et où il a été opposé aux superstars qui ont été là, ont fait cela, lui ont fait croire qu’il est arrivé à Bollywood et qu’il est maintenant une grande star.

Et avec cette croyance, viennent aussi les crises de colère des grandes stars. La jeune star qui a une solide machinerie de relations publiques qui travaille pour lui donne du fil à retordre à son équipe. Son diktat est : “Seules des choses bonnes et positives doivent être écrites sur moi”. Tout ce qui est négatif à son sujet est dans les médias, et la star s’assure qu’il gâche la journée de son équipe de relations publiques. Qui, à leur tour, ont eu recours aux demandes des médias pour ne pas faire de couverture négative sur leur “star”. Ces discussions se transformant souvent en disputes et en menaces, l’équipe blâmant son comportement d’hyperventilation sur l’attitude de «problèmes» de leur jeune star.

En fait, l’équipe de relations publiques qui gère ce type a également fait remonter les problèmes auxquels ils sont confrontés avec lui aux Karta-dhartas de leur entreprise. Ensuite, la star a eu un joli discours d’encouragement sur la façon de se comporter et de ne pas devenir trop sensible à tout ce qui est écrit et dit à son sujet, pour survivre et garder sa raison dans cette industrie. Nous apprenons qu’il a également été averti que s’il ne résout pas ses problèmes erratiques, il devra chercher une autre agence de relations publiques. Cette conversation a également été un choc pour cette star, alors que dans sa tête, il pense qu’il est maintenant une grande star, sa société de relations publiques actuelle n’est pas vraiment possessive à son sujet et est “d’accord” pour le laisser tomber.

Eh bien, seul le temps nous dira si ce gars est capable de contrôler son ego et de s’élever et de briller ou s’il s’en va avec ses problèmes. En attendant, pouvez-vous deviner qui est cette jeune star ?