Une jeune mère et une conseillère ont été abattues devant la maison du NJ

SAYREVILLE, NJ (AP) – Une jeune mère qui siégeait à son conseil d’arrondissement dans le New Jersey a été retrouvée abattue dans un SUV garé devant chez elle, ont annoncé les autorités.

La conseillère de Sayreville, Eunice Dwumfour, 30 ans, a été retrouvée vers 19h20 mercredi, selon le bureau du procureur du comté de Middlesex. Elle avait été abattue à plusieurs reprises et avait été déclarée morte sur les lieux.

Dwumfour, une républicaine, a été élue pour son premier mandat de trois ans en 2021, lorsqu’elle a évincé un titulaire démocrate. Des collègues l’ont rappelée comme une chrétienne pieuse à la voix douce qui pouvait garder son sang-froid dans des situations litigieuses.

“C’était une femme de 30 ans. Pour que cela se produise d’une manière aussi tragique, je veux dire, nos cœurs sont juste brisés et tout le monde veut une réponse », a déclaré Karen Bailey Bebert, la présidente locale du GOP qui a été sa directrice de campagne. “Alors nous attendons avec impatience.”

Les autorités n’ont procédé à aucune arrestation ni indiqué si elles pensaient que le motif du meurtre pouvait être personnel ou politique.

Dans une interview de la campagne 2021, Dwumfour s’est décrite comme une fière diplômée des écoles publiques de Newark qui a obtenu un diplôme en études féminines à l’Université William Patterson tout en travaillant à temps partiel en tant qu’EMT.

Elle a dit qu’elle avait déménagé à Parlin, une section de Sayreville, après avoir obtenu son diplôme “en raison de l’énorme travail de sécurité publique que fait la communauté”. Cet intérêt a alimenté sa candidature au conseil, où elle a servi de liaison avec le service de police qui aide maintenant à enquêter sur sa mort.

“Elle voulait juste créer une meilleure communauté pour tous nos enfants”, a déclaré Bebert, qui a été son directeur de campagne.

Dwumfour, qui avait un enfant d’âge scolaire, a annoncé lors d’une réunion du conseil à l’automne qu’elle s’était récemment mariée, a déclaré Bebert. Elle était active dans son église à Newark, dit-elle.

Dwumfour travaillait dans les technologies de l’information, selon sa page LinkedIn, où elle a posté le mois dernier qu’elle cherchait une nouvelle opportunité. Son CV indiquait également qu’elle avait travaillé pendant six ans avec un groupe religieux à but non lucratif.

Plusieurs chefs d’État de haut rang, dont le gouverneur démocrate Phil Murphy, ont publié des déclarations exprimant leur chagrin face à sa mort.

Bebert a décrit Dwumfour comme une personne extravertie qui “a toujours eu ce beau sourire sur son visage que vous voyez sur sa photo”.

Sayreville, un arrondissement d’environ 45 000 habitants, se trouve à environ 30 miles (environ 48,2 kilomètres) au sud de Manhattan. Sur les lieux jeudi, une autre voiture dans le parking a apparemment subi des dommages lorsque la voiture de Dwumfour y est entrée.

Bebert a décrit Sayreville comme une communauté paisible et a déclaré que Dwumfour vivait dans un complexe attrayant près d’une école primaire. Elle espère organiser une veillée pour célébrer ce qu’elle a appelé “une vie écourtée par un acte criminel aussi odieux”.

« Elle était si jeune », dit-elle. “C’est juste ondulant à travers la ville.”

___ Dale a rapporté de Philadelphie. L’écrivain Associate Press Bruce Shipkowski de Tom’s River, New Jersey, a contribué à ce rapport.

Maryclaire Dale et Ted Shaffrey, Associated Press