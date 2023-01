Une jeune mère et son fils d’un an sont victimes d’une attaque d’ours polaire

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Une femme de 24 ans et son fils d’un an ont été identifiés mercredi comme victimes d’une attaque mortelle d’ours polaire dans un village isolé d’autochtones de l’Alaska.

Summer Myomick de Saint Michael et son fils, Clyde Ongtowasruk, ont été tués dans l’attaque, ont déclaré les soldats de l’État de l’Alaska dans un communiqué.

L’attaque s’est produite près de l’école au Pays de Galles.

Le mauvais temps et le manque de feux de piste sur la piste d’atterrissage en gravier du Pays de Galles ont empêché les soldats et les responsables de la faune de se rendre au Pays de Galles mardi après l’attaque de l’ours polaire. Des tentatives ont été faites à nouveau mercredi.

Lorsqu’on lui a demandé de décrire l’ambiance au Pays de Galles mercredi, Dawn Hendrickson, la directrice de l’école, l’a qualifiée de “traumatique”.

Les cours ont été annulés un jour après l’attaque mortelle. “Les étudiants sont avec leurs familles”, a déclaré Hendrickson. Des conseillers ont été mis à la disposition des étudiants.

Comme de nombreux villages éloignés de l’Alaska, la communauté à prédominance Inupiaq d’environ 150 personnes organise des patrouilles lorsque les ours sont attendus en ville, de juillet à début novembre, avant que la banquise ne se forme et que les ours ne se dirigent vers le paysage gelé pour chasser les phoques.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Un ours polaire a poursuivi plusieurs habitants autour d’un petit village isolé de baleiniers autochtones de l’Alaska, tuant deux personnes lors d’une attaque extrêmement rare avant qu’un autre membre de la communauté ne tire et tue l’ours, ont annoncé les autorités.

La mutilation mortelle d’une femme et d’un garçon s’est produite mardi au Pays de Galles, une communauté côtière isolée du détroit de Béring située à l’extrémité ouest du continent nord-américain – à environ 80 kilomètres de la Russie – qui n’est pas étrangère à la co- existant avec les ours polaires.

Comme de nombreux villages éloignés de l’Alaska, la communauté à prédominance Inupiaq d’environ 150 personnes organise des patrouilles lorsque les ours sont attendus en ville, de juillet à début novembre, avant que la banquise ne se forme et que les ours ne se dirigent vers le paysage gelé pour chasser les phoques.

Cela rend ce qui s’est passé cette semaine presque inouï parce que les ours polaires sont normalement loin sur la glace en plein hiver et pas à proximité des villages, a déclaré Geoff York, directeur principal de la conservation chez Polar Bear International, un groupe de conversation. La dernière rencontre mortelle d’ours polaire en Alaska remonte à 1990.

“J’aurais probablement marché dans la communauté du Pays de Galles sans aucun moyen de dissuasion (pour les ours), car c’est historiquement la période de l’année qui est la plus sûre”, a déclaré York, qui a des décennies d’expérience dans l’étude des ours polaires. “Vous ne vous attendez pas à rencontrer des ours parce qu’ils seraient sur la glace de mer à chasser les phoques et à faire leur truc.”

On ne sait pas si cette attaque était liée au changement climatique, mais cela correspond à ce qui est attendu alors que l’Arctique continue de se réchauffer à quatre fois le reste de la Terre, modifiant l’écosystème d’une manière qui n’est pas encore entièrement comprise, a déclaré York. Cependant, cet ours en particulier fait partie d’une population qui se porte plutôt bien, a déclaré Andrew Derocher, professeur de sciences biologiques à l’Université de l’Alberta et spécialiste des ours polaires.

Des scientifiques de l’Alaska du US Geological Survey en 2019 ont découvert que les changements dans l’habitat de la glace de mer avaient coïncidé avec des preuves que l’utilisation des terres par les ours polaires augmentait et que les risques de rencontre avec un ours polaire avaient augmenté.

“Nous nous attendons et avons constaté de manière anecdotique une augmentation des rencontres entre humains et ours polaires. Heureusement, la plupart d’entre eux ne se terminent pas par des blessures ou la mort, mais la probabilité que cela se produise semble être à la hausse », a déclaré York.

Les noms des victimes ou d’autres détails de l’attaque n’ont pas été divulgués. Les soldats de l’État de l’Alaska et les responsables du département de la pêche et de la chasse de l’Alaska prévoyaient de se rendre sur la piste d’atterrissage en gravier du Pays de Galles dès que le temps le permettrait.

Le Pays de Galles se trouve à un peu plus de 161 kilomètres au nord-ouest de Nome. La communauté est accessible par avion et par bateau, y compris les barges qui livrent les biens ménagers. Les sentiers d’hiver permettent d’accéder en motoneige à d’autres communautés et à des terrains de chasse de subsistance. Les VTT sont utilisés pour les sorties de chasse et de pêche non hivernales.

Les ours polaires sont au sommet de la chaîne alimentaire et considèrent les humains comme une source de nourriture, a déclaré York.

Un rapport qu’il a co-écrit et intitulé “Comprendre les attaques d’ours polaires” détaillant les rencontres mortelles avec des ours polaires a révélé que la plupart concernaient soit des ours sous-adultes, généralement des mâles qui ont faim tout le temps, soit des ours plus âgés qui sont blessés ou malades et qui ont du mal à en avoir assez. calories.

“Ces deux types d’ours sont plus susceptibles de prendre des risques, comme nous l’avons vu ici au Pays de Galles”, a déclaré York.

Contrairement aux ours bruns ou noirs, les ours polaires n’hibernent pas en hiver. Seules les femelles enceintes entrent dans les tanières de neige, et ce uniquement pour la reproduction.

Tous les autres ours polaires sont sortis, généralement sur la banquise où leurs proies sont disponibles toute l’année.

L’Alaska Nannut Co-Management Council, qui a été créé pour représenter «la voix collective des autochtones de l’Alaska dans la cogestion des ours polaires», indique sur son site Web que les ours polaires à proximité ou à l’entrée des villages représentent des problèmes de sécurité permanents pour les communautés sur le territoire des ours polaires.

Le groupe note quelques programmes de patrouille d’ours polaires en Alaska, y compris pour le Pays de Galles, qui, selon lui, cherchait des fonds pour maintenir ses opérations, et dans le village autochtone de Diomède, où il dit qu’une patrouille opère principalement en hiver pour protéger les enfants marchant vers et de l’école.

York, qui travaille dans l’Arctique depuis environ 30 ans, dont 21 en Alaska, a déclaré que la communauté du Pays de Galles était depuis longtemps impliquée dans la mise en place d’un programme de patrouille des ours polaires et dans la prise de mesures pour éloigner les ours polaires de la communauté.

“Cela semble n’être qu’un de ces cas terribles où, malgré le fait de faire les bonnes choses, nous avons eu un ours qui était une valeur aberrante à un moment de l’année auquel on ne s’attendrait jamais à ce que cela se produise”, a-t-il déclaré.

Derocher, professeur de sciences biologiques à l’Université de l’Alberta, a déclaré que l’emplacement de l’attaque est loin au sud dans la distribution des ours polaires, mais qu’il n’est pas anormal qu’ils soient là.

L’ours provient d’une population d’ours polaires de la mer de Chukchi qui se porte bien face au changement climatique, a déclaré Derocher. Cela signifie que l’attaque pourrait être le résultat d’un ours attiré par des attractifs tels que la nourriture ou les ordures plus que par des facteurs de changement climatique, a-t-il déclaré.

Les ours polaires du sud de la mer de Beaufort, à l’est de la population de la mer de Chukchi, sont en pire état, a déclaré Derocher.

Dans ce cas, même s’il y a de la glace dans les mers des Chukchi et du nord de Béring, la qualité de cette glace n’est pas très bien connue. Plus important encore, York a déclaré ne pas savoir ce qui se passe sous la glace ni quelle est la disponibilité des phoques et autres proies pour les ours polaires.

Les changements se produisent également en hiver, lorsque les gens pensaient qu’ils étaient à l’abri des ours polaires sur le rivage, a déclaré York.

“Les communautés ne le sont peut-être plus”, a-t-il déclaré.

___

Whittle a rapporté de Portland, Maine. L’écrivain AP Becky Bohrer à Juneau, en Alaska, a contribué à ce rapport.

Mark Thiessen et Patrick Whittle, Associated Press