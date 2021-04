Une jeune maman a été violée à plusieurs reprises et brutalement battue pendant 11 jours par 23 soldats en Éthiopie, selon les rapports.

La femme de 27 ans a déclaré avoir été brutalisée par des soldats qui lui ont enfoncé des clous et des pierres dans le vagin lors de l’épreuve d’horreur.

Reuters

La femme de 27 ans, photographiée ici, a déclaré avoir été violée et battue pendant 11 jours par 23 soldats[/caption]

Reuters

Les médecins ont montré à Reuters la pierre tachée de sang et deux clous de 3 pouces qu’ils ont dit avoir retirés de son corps[/caption]

La mère de deux enfants essayait de rentrer chez elle auprès de son fils de 4 ans et de sa fille de 6 ans lorsque des soldats l’ont arrêtée d’un minibus en direction d’Adigrat – une ville de la région nord du Tigray.

Les soldats ont affirmé que c’était parce que le bus était trop plein, mais c’était le début d’une épreuve choquante qui a duré 11 jours en février, Reuters dit dans un rapport spécial.

La femme a déclaré que les soldats l’avaient ligotée et l’avaient emmenée à travers les champs jusqu’à un camp de brousse où elle avait été violée et battue pendant plus d’une semaine.

Elle a dit que les soldats avaient enfoncé des clous, du coton, des sacs en plastique et une pierre dans son vagin et l’avaient abandonnée dans la brousse.

Les villageois l’ont trouvée inconsciente avec une jambe cassée et l’ont emmenée d’urgence dans un hôpital voisin.

Elle a dit qu’elle saignait encore à cause de graves blessures internes et qu’elle ne pouvait pas contrôler son urine, marcher sans béquille ou s’asseoir pendant de longues périodes.

Les médecins ont montré à Reuters la pierre tachée de sang et deux clous de 3 pouces qu’ils prétendaient avoir retirés de son corps.

Pendant qu’elle était à l’hôpital, elle n’avait aucun moyen de parler à ses enfants parce que les soldats avaient pris son téléphone portable.

Reuters

Des Éthiopiens fuyant les combats en cours dans la région du Tigray traversant la rivière Setit à la frontière entre le Soudan et l’Éthiopie[/caption]

AFP

Une femme s’appuie sur le mur d’une maison endommagée dans la région du nord du Tigré, frappée par le conflit en Éthiopie[/caption]

AFP

Une personne fuyant la violence dans la zone de Metekel, dans l’ouest de l’Éthiopie, cuisine dans un camp à Chagni, en Éthiopie[/caption]

Elle avait laissé les enfants avec sa mère à la recherche de nourriture et n’était jamais revenue.

«Je ne sais rien, s’ils sont morts ou vivants», dit-elle.

«L’ennemi a détruit ma vie.»

La mère fait partie des centaines de victimes rapportant des violences sexuelles horribles commises par des soldats éthiopiens et érythréens alliés après que les combats ont éclaté en novembre dans le Tigré, ont déclaré des médecins.

Le Dr Fasika Amdeselassie, haut responsable de la santé publique de l’administration intérimaire nommée par le gouvernement au Tigray, a déclaré que certaines femmes sont retenues captives pendant des jours ou des semaines à la fois.

«Les femmes sont maintenues en esclavage sexuel», a déclaré Fasika à Reuters.

«Les auteurs doivent faire l’objet d’une enquête.»

Les commentaires de Fasika – basés sur les récits de femmes – marquent la première fois qu’un responsable éthiopien porte une accusation d’esclavage sexuel en relation avec le conflit au Tigray.





Huit médecins de cinq hôpitaux publics ont également déclaré à Reuters que la plupart des victimes de viol décrivaient leurs agresseurs comme des soldats du gouvernement éthiopien ou des soldats érythréens.

Les Érythréens ont aidé le gouvernement éthiopien à combattre l’ancien parti au pouvoir de la région, le Front de libération du peuple du Tigré, dans le conflit.

Le mois dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reconnu que «des atrocités étaient commises en violant des femmes» et a promis que les auteurs seraient punis.