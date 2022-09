Une jeune maman a perdu son bébé à naître dans un accident de voiture d’horreur alors que la Ford Fiesta s’enfonçait dans la foule, blessant 11 spectateurs

Une JEUNE maman a révélé comment elle avait perdu son bébé à naître après avoir été heurtée par un conducteur qui en a blessé 11 autres lors d’un accident d’horreur lors d’une rencontre automobile.

Georgia Wood, 22 ans, a déclaré que son fils de 20 mois, Harrison, avait perdu un “meilleur ami à vie” après avoir appris la nouvelle écrasante que son bébé de six semaines était décédé.

Georgia Wood avec son fils Harrison 1 crédit

Elle a perdu son bébé à naître après avoir été heurtée par un conducteur 1 crédit

11 autres personnes ont été blessées dans l’accident d’horreur Crédit : Ben Lack

La soignante a déclaré qu’elle avait décidé d’aller à la rencontre automobile à Scunthorpe, North Lincs., Avec des amis Connor Richard, 23 ans, et Chloe Boddy, 23 ans, après s’être séparés plus tôt avec son partenaire.

Mais quelques minutes après que Georgia ait filmé une série de moteurs à grande vitesse, une Ford Fiesta a percuté la foule, laissant quatre personnes – dont Connor – dans un état critique.

Georgia a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir subi une hémorragie cérébrale, ainsi que des entailles à l’arrière de la tête et des coupures aux genoux et aux chevilles.

Mais encore plus tragiquement, les médecins ont ensuite effectué une analyse de son bébé à naître, qui a révélé que la mère avait subi une fausse couche choquante.

Parlant aujourd’hui de sa perte dévastatrice, Georgia a déclaré qu’elle avait du mal à accepter les événements de la soirée.

Elle a déclaré: “J’avais hâte d’avoir un petit frère ou une petite sœur pour mon fils, d’être leur meilleur ami à vie, car on ne se rapproche pas d’un frère ou d’une sœur.

“Tout cela m’a maintenant été enlevé, à moi et à mon fils. Ma famille a perdu une nièce ou un neveu – et un petit-enfant.

“C’est vraiment difficile de penser que si je n’y étais pas allé, je ne serais pas dans cette situation maintenant.

“Et ce n’est pas agréable de penser à ce qui m’a été enlevé parce que quelqu’un ne pouvait pas gérer sa voiture.”

Georgia, de Doncaster, dans le sud de Yorks, a déclaré qu’elle avait décidé d’aller à la rencontre automobile samedi dernier avec ses amis Connor et Chloé après s’être séparée de son petit ami.

Elle a déclaré: “C’était l’une des premières rencontres de voitures auxquelles je n’étais jamais allée, mais je venais de rompre avec mon partenaire et mes amis ont dit:” Sortons “.

“Au départ, nous aurions dû en aller dans un à Sheffield, mais je ne voulais pas tomber sur mon ex.”

La Géorgie a déclaré que les copains s’étaient initialement dirigés vers un parking près d’un ensemble de supermarchés, mais avaient ensuite déménagé dans la zone industrielle de Flixborough, au nord de la ville industrielle.

Elle a déclaré: “Mes amis aiment beaucoup les voitures. Ils adorent ça et j’aime mes amis. Ils ont dit que le prochain emplacement serait publié dans 15 minutes. Alors j’ai dit:” Allons-y. “

Lorsque Georgia est arrivée au deuxième endroit, elle a dit que la foule était au nombre de “quelques centaines” et a trouvé un espace où elle pouvait regarder les voitures rouler dans la rue.

Mais la catastrophe a frappé vers 21h10, lorsqu’une Ford Fiesta a percuté des passants, laissant Georgia et dix autres personnes blessées.

Georgia a déclaré: “Honnêtement, je ne me souviens de rien de l’accident, comme des crissements de pneus ou d’avoir été touché. Je me suis juste réveillé et j’ai découvert que j’étais au sol.

“C’était comme une expérience hors du corps. Je glissais dans et hors de la conscience.

“Ma tête battait la chamade et une dame m’a dit : “Georgia, tu as eu un accident de voiture, reste tranquille.” Mais je demandais aux gens où étaient Chloé et Connor.

“J’étais désespéré de les trouver.”

NOUVELLES TRAGIQUES

Georgia a ensuite été transportée à l’hôpital où les médecins ont découvert un “petit saignement” au cerveau. Sa tête a également été recollée trois fois car elle avait une entaille à l’arrière.

Elle avait d’autres ecchymoses et des coupures aux genoux, à la cheville droite en haut de la jambe, mais la pire nouvelle est venue lorsque les médecins ont effectué une analyse pour vérifier la santé de son enfant à naître.

Elle a déclaré: “Quand deux médecins sont entrés dans la pièce, j’ai su à ce moment-là que ce n’était pas bon. Ils m’ont dit que j’avais fait une fausse couche parce qu’il n’y avait qu’un peu d’hCG dans mon système.”

Georgia a dit qu’elle était “bouleversée” par la nouvelle tragique, mais son objectif principal a été la santé de son ami Connor, qui est toujours en soins intensifs, après l’accident.

“J’étais bouleversé à ce sujet. J’en ai pleuré un peu, mais je me concentrais principalement sur Connor. Mon ami était aux soins intensifs. Je pleurerai pour mon bébé quand Connor ira bien.

“C’est bouleversant de voir mon ami dans cette situation parce que quelqu’un voulait être Lewis Hamilton dans sa voiture.”

À la suite de l’incident, l’inspecteur John Rickells, de la police de Humberside, a déclaré qu’un garçon de 17 ans avait été arrêté en lien avec l’accident.

Il a déclaré: “Dans le cadre de nos enquêtes, un jeune de 17 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse.

“Pour le moment, nos enquêtes en sont à un stade très précoce et nous publierons plus d’informations lorsque nous serons en mesure de le faire.”