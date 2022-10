Une jeune Irlandaise décède après une réaction allergique présumée après avoir bu du café au Japon

Une JEUNE Irlandaise est décédée des suites d’une réaction allergique présumée après avoir bu un café.

Aika Doheny, qui a la vingtaine, s’était rendue au Japon en vacances, mais est tombée gravement malade en buvant un café.

Irlandaise tragique Aika Caoimhe Doheny

Il est entendu que plusieurs efforts ont été faits pour atténuer la réaction allergique avec l’utilisation d’un Epipen et elle a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin à Tokyo.

La jeune femme, originaire de Kilkenny, a passé plusieurs semaines en soins intensifs au Japon avant d’être rapatriée à Dublin.

Un avis sur rip.ie a déclaré qu’elle était décédée à l’hôpital St James de Dublin il y a une semaine, le 20 octobre.

Il est entendu que Mme Doheny est une ancienne élève du Presentation College de Carlow.

Elle étudiait à l’Université nationale d’Irlande à Galway pour devenir assistante de recherche.

La famille au cœur brisé d’Aika a déclaré qu’elle “manquerait beaucoup”.

Il disait: “Aika Caoimhe, fille bien-aimée de Mayumi et de feu Paul et soeur chérie de Paul Makoto et Cian Takuya, malheureusement manquée par sa mère et ses frères au cœur brisé, grand-mère Sachiko Wakao (Tokyo), tantes, oncles, cousins ​​en Irlande, Japon et les États-Unis, sa famille élargie, ses voisins et ses nombreux amis.”

Les funérailles d’Aika auront lieu samedi à 10h30 à l’église St. John’s de Kilkenny et seront suivies d’une crémation privée.

Le ministère des Affaires étrangères avait auparavant assuré la liaison avec la famille en Irlande après qu’Aika soit tombée malade.

Un porte-parole du département a déclaré: “Comme pour tous les cas consulaires, le département ne commente pas les détails d’un cas spécifique.”

Pendant ce temps, une Irlandaise est décédée dimanche à Majorque après un accident de randonnée.

La femme a perdu l’équilibre et a plongé de plus de 60 pieds alors qu’elle se promenait avec un groupe d’une douzaine d’autres touristes.

Des policiers alpinistes et des pompiers figuraient parmi les secouristes mobilisés après le déclenchement de l’alerte vers midi dimanche.

Mais ils n’ont rien pu faire pour lui sauver la vie et son corps a été transporté par un hélicoptère de la Garde civile vers un héliport de l’hôpital Inca de l’île.

Le drame s’est produit au Pas d’en Segarra, un petit surplomb sur une falaise que traverse un sentier prisé des promeneurs du dimanche.

La femme décédée, qui n’a pas encore été nommée, aurait parcouru le circuit Puig Roig de cinq heures, une longue boucle panoramique autour de la base d’une montagne appelée Puig Roig dans la municipalité d’Escorca au nord-ouest de Majorque.