Une jeune fille transportée d’urgence à l’hôpital de Princeton après une attaque de chien

Une longue escapade d’un week-end à Osprey Lake, près de Princeton, s’est transformée en cauchemar le dimanche 21 mai pour une famille de Mission lorsqu’une jeune fille a été attaquée par un chien.

L’enfant de six ans était à un événement FireSmart, organisé par le service d’incendie volontaire de Hayes Creek, lorsque l’incident s’est produit vers 13 h 20.

« Kinsley a combattu le chien et le propriétaire est resté assis là et ne l’a pas aidée », a déclaré Drew Stewart, le beau-père de la fille.

« Un couple a amené son Bull Mastiff à l’événement. Ma fille est allée voir le chien plusieurs fois et c’était bien. Et elle est partie une fois toute seule et le chien l’a attaquée.

Elle a subi de nombreuses blessures au bras.

«Dès que sa mère a remarqué que Kinsley criait, elle a couru vers elle et a exercé une pression sur son avant-bras jusqu’à ce que les premiers secours arrivent et l’enveloppent. Nous avons sauté dans la voiture et avons couru jusqu’à l’hôpital de Princeton. Ils allaient appeler une ambulance, mais cela aurait pris trop de temps.

Kinsley a reçu 13 points de suture, sous anesthésie.

Alors que ses parents cherchent désespérément à localiser le chien, quelques heures après l’attaque, son propriétaire n’avait pas été identifié. Stewart a dit qu’il croyait que quelqu’un à l’événement savait qui c’était et on lui a dit que le nom du chien pourrait être Telsa.

Il espère que quelqu’un se présentera.

Stewart, sa femme Randelle et leurs enfants rendaient visite à de la famille dans la région et sont retournés à Mission immédiatement après la sortie de Kinsley de l’hôpital.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : [email protected]