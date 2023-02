Une jeune fille touche le sol alors qu’elle effectue des cascades en faisant de la planche à roulettes ; Voir la vidéo

Une vidéo récente d’une fille qui tombe en faisant du skateboard fait un énorme bruit sur Internet. Dans le clip désormais viral, on voit la fille perdre l’équilibre. L’instant d’après, la planche à roulettes a vacillé et elle a touché le sol. Il semble que la jeune fille ait été blessée. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont commencé à commenter la vidéo virale. Un utilisateur a écrit: “C’était une sacrée chute compte tenu de la brièveté du voyage”. Un autre utilisateur a commenté: “Je ressens l’impact dans mes os”. Un utilisateur a également écrit: “Merde !! Elle pourrait avoir une commotion cérébrale ». Même s’il semblait qu’elle avait fait une mauvaise chute, certains utilisateurs ont rempli la section des commentaires avec des émojis rieurs.

Dans le clip, la fille a d’abord été vue se déplaçant vers la pente sur une planche à roulettes. Dès qu’elle a atteint le fond, elle a perdu l’équilibre et a fait une terrible chute au sol. Son expression laissait entendre qu’elle était blessée et ressentait une douleur et un inconfort insupportables. Pourtant, elle se leva vivement et commença à marcher.

Il n’y a pas si longtemps, une vidéo d’une femme faisant des exercices de musculation a été partagée sur la plateforme. Mais son exercice a mal tourné et elle a heureusement été sauvée de graves blessures.

La vidéo a reçu plus de 142,6 000 vues et plus de 1 000 j’aime. Cette page Twitter @ChickThang partage à maintes reprises ces vidéos amusantes, qui intriguent les internautes et les font rire à gorge déployée. N’oubliez pas de suivre cette page pour des vidéos aussi hilarantes et drôles.

Si vous n’avez pas encore regardé la vidéo, allez la voir tout de suite.

