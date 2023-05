Une jeune fille meurt à la frontière américaine, alors que la foule afflue

HARLINGEN, Texas –

Une fillette de 8 ans est décédée mercredi sous la garde de la patrouille frontalière, ont annoncé les autorités, un événement rare qui survient alors que l’agence lutte contre la surpopulation.

L’enfant et sa famille étaient détenus dans une gare de Harlingen, au Texas, dans la vallée du Rio Grande, l’un des couloirs les plus fréquentés pour les passages illégaux, a déclaré le US Customs and Border Protection, l’agence mère de la Border Patrol, dans un communiqué.

La jeune fille a connu « une urgence médicale » et a été emmenée dans un hôpital voisin, où elle est décédée, selon le communiqué, qui n’a pas révélé sa nationalité ni fourni d’informations supplémentaires sur l’incident.

Le bureau des affaires internes des douanes et de la protection des frontières enquêtera, et l’inspecteur général du département de la sécurité intérieure et la police de Harlingen ont été informés, a déclaré Miller. sergent. Larry Moore, un porte-parole du département de police de Harlingen, a déclaré qu’il n’avait aucune information sur le décès.

La patrouille frontalière avait 28 717 personnes en garde à vue le 10 mai, la veille de l’expiration des restrictions d’asile liées à la pandémie, soit le double de deux semaines plus tôt, selon un dossier judiciaire. Dimanche, le nombre avait chuté de 23% à 22 259, toujours inhabituellement élevé.

Le temps moyen passé en garde à vue dimanche était de 77 heures, cinq heures de plus que le maximum autorisé par la politique de l’agence.

La semaine dernière, la patrouille frontalière a commencé à libérer des migrants aux États-Unis sans avis de comparution devant le tribunal de l’immigration, leur ordonnant plutôt de se présenter à un bureau d’immigration dans les 60 jours. Le déménagement évite aux agents de la patrouille frontalière des tâches de traitement fastidieuses, leur permettant d’ouvrir de l’espace dans les installations de détention. Un juge fédéral de Floride a ordonné la fin des libérations rapides.

La semaine dernière également, un garçon hondurien de 17 ans voyageant seul est décédé sous la garde du Département américain de la santé et des services sociaux.