Une jeune fille iranienne est dans le coma : pourquoi les militants comparent cela à l’affaire Mahsa Amini | À propos de ça

Un adolescent iranien est dans le coma après une prétendue rencontre avec la police des mœurs iranienne. Certains ont fait des comparaisons avec Mahsa Amini, dont la mort a déclenché un mouvement national contre la République islamique. Le producteur de About That, Kieran Oudshoorn, détaille ce que nous savons sur le cas d’Armita Geravand et les similitudes avec ce qui s’est passé avec Mahsa Amini.