Une jeune fille handicapée de 17 ans, qui ne peut ni marcher ni parler et est nourrie par sonde parmi les otages du festival de musique enlevés par le Hamas

Une adolescente handicapée qui ne peut ni marcher ni parler fait partie des otages enlevés par les monstres du Hamas lors de leur déchaînement lors du festival de musique.

Rut Perez, 17 ans, s’était rendu au festival Supernova, près de la frontière avec Gaza, dans le sud d’Israël, pour « communiquer par la musique ».

Rut Perez avec son père et sa sœur Yamit au festival Supernova le week-end dernier Crédit : Facebook

Ce jeune vulnérable de 17 ans ferait partie des otages emmenés à Gaza. Crédit : Facebook

Elle avait été la plus « heureuse » au festival « Paix et amour » avant l’attaque. Crédit : Facebook

L’adolescent vulnérable est désormais devenu l’un des 150 otages pris par les militants palestiniens lorsqu’ils ont pris d’assaut le festival en parapente et ont ouvert le feu.

C’était le début de l’assaut surprise en trois volets du Hamas contre Israël, par voie aérienne, maritime et terrestre, le 7 octobre.

Leur effroyable campagne de terreur a fait 1 300 morts parmi les Israéliens, dont des centaines d’enfants et de bébés tués de sang-froid.

Alors que le Hamas se retirait à Gaza en prenant de jeunes otages, Israël a découvert 260 corps de fêtards massacrés dans les plaines désertiques.

La fête de transe – conçue comme une célébration de « la paix et de l’amour » – s’est transformée en un massacre, gravé à jamais dans l’esprit des Israéliens.

Rut, qui souffre de dystrophie musculaire. avait assisté au festival avec son père, Eric, et sa sœur de 20 ans, Yamit.

Se souvenant de l’événement, Yamit a déclaré au Times : « C’était la plus heureuse que je l’ai jamais vue, dansant dans son fauteuil roulant. Elle était si heureuse.

Elle a expliqué qu’elle avait décidé de quitter le festival plus tôt avec ses amis, tandis que son père lui disait : « Ta sœur et moi allons rester et profiter ».

Yamit ne sait toujours pas si son père et sa sœur sont en vie.

« Je supplie le Hamas de laisser mon père s’occuper d’elle, il est le seul à savoir ce dont elle a besoin », a-t-elle déclaré.

Dans des publications en ligne déchirantes, elle a lancé un appel à informations et envoyé des messages déchirants aux membres de sa famille disparus.

Mercredi, elle a écrit : « Mon cher père, si vous voyez cela où que vous soyez, j’espère juste que vous ne souffrez pas.

« Tu m’as promis de rentrer à la maison avec Ruth… Je commence à regretter de ne pas être resté avec toi là-bas et de ne pas t’avoir protégé comme moi seul sais le faire. »

Parmi les personnes toujours portées disparues lors du massacre du festival se trouve la tatoueuse allemande Shani Louk.

Le jeune homme de 22 ans a été filmé en train de danser et de chanter quelques instants avant que le Hamas ne s’attaque aux ravers sans méfiance.

Elle a ensuite été vue inconsciente et nue dans une camionnette malmenée par les terroristes.

Sa famille pense qu’elle se trouve actuellement dans un hôpital de Gaza dans un état critique.

Le Sun a révélé en exclusivité un discours effrayant envoyé depuis le téléphone du petit ami disparu de Shani Louk, Orión Hernández Radoux, 30 ans, alors qu’il craignait d’avoir été enlevé par des terroristes du Hamas.

Le Britannique Dan Darlington et sa petite amie allemande, Carolin Bohl, n’ont plus donné de nouvelles depuis que des militants du Hamas ont abattu des festivaliers.

Darlington, 34 ans, photographe a depuis été signalé comme mort par sa sœur qui a déclaré qu’il avait été « assassiné par des terroristes ».

Le photographe et sa petite amie ont été photographiés en train de rire dans une publication sur Instagram trois jours seulement avant leur disparition lors de l’attaque brutale.

Cela survient alors qu’Israël bombarde la bande de Gaza avec des frappes aériennes depuis des jours pour se venger de l’attaque transfrontalière sans précédent du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a maintenant averti que « la prochaine étape arrive » après que son armée a affirmé avoir tué deux hauts commandants du Hamas.

Au moins 2 200 Palestiniens ont été tués lors des bombardements de représailles contre une bande de Gaza densément peuplée, dont 600 enfants.

L’ONU a averti que Gaza était en train de sombrer dans un « enfer » et qu’elle était au « bord de l’effondrement ».

Un convoi de plus de 70 personnes évacuées a été détruit par une frappe aérienne israélienne, sur laquelle Tsahal a déclaré qu’elle étudiait actuellement.

Hier soir, l’armée israélienne a révélé qu’elle avait mené des « raids localisés » dans la bande de Gaza bombardée pour « nettoyer la zone des terroristes et des armes ».

Hier, les soldats de super-élite Sayeret Matkal ont conduit des chars et de l’infanterie dans les repaires du Hamas pour traquer les équipes terroristes de roquettes et rechercher des otages.

La mission était la première à sonder les défenses du Hamas avant une invasion terrestre à grande échelle qui pourrait commencer dès aujourd’hui.

Une source militaire israélienne a déclaré au Sun : « Ce n’est que le début ».

Plus de 360 ​​000 réservistes ont été appelés pour renforcer l’armée régulière forte de 100 000 hommes, qui se rassemble à la frontière en prévision de l’assaut terrestre attendu.

Le Premier ministre a déclaré hier soir dans un discours télévisé qu’Israël « n’oubliera jamais ces actes horribles de nos ennemis ».

Netanyahu a ajouté : « Nous frappons nos ennemis avec une puissance sans précédent – ​​ce n’est que le début. Nous mettrons fin à cette guerre plus forts que jamais. »

Plus de 120 civils – dont des ressortissants étrangers – sont détenus dans la bande de Gaza assiégée par le Hamas, a indiqué l’armée israélienne.

Le Hamas a affirmé vendredi que 13 d’entre eux avaient été tués lors des frappes aériennes de représailles israéliennes.

Les festivaliers fuient alors qu’un homme armé du Hamas prend d’assaut le festival le 7 octobre

Un soldat marche parmi des scènes de dévastation à la suite de l’attaque des militants Crédit : Getty

Des effets personnels étaient éparpillés partout à côté de voitures détruites et incendiées. Crédit : AFP