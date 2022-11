Une jeune fille et son père parmi les six tués dans l’explosion d’Istanbul | Nouvelles du monde

Une jeune fille et son père font partie d’au moins six personnes décédées dans un attentat terroriste présumé à Istanbul.

Une explosion a secoué une rue piétonne animée du centre d’Istanbul dimanche après-midi, le président turc qualifiant l’incident d ‘”attentat à la bombe” et affirmant qu’il “sentait le terrorisme”.

Au moins 81 personnes ont été blessées et la police affirme qu’une femme pourrait être à l’origine de l’explosion.

Parmi ceux qui sont morts se trouvaient Yusuf Meydan et sa jeune fille Ecrin.

La ministre turque de la famille et des services sociaux, Derya Yanik, a déclaré : « Je maudis cette attaque perfide qui a tué un père et sa fille.

“En tant qu’État, nous sommes aux côtés des familles de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie et de nos blessés avec tous nos moyens. Aucun foyer maléfique ne pourra perturber notre unité et notre solidarité.”

Plus tôt, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que ceux qui sont à l’origine des attentats terroristes “échoueront aujourd’hui comme ils l’ont fait hier et comme ils échoueront à nouveau demain”.

“Notre peuple peut être assuré que les coupables de l’attaque seront punis comme ils le méritent”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les premières informations suggéraient qu'”une femme a joué un rôle” dans l’attaque.

“Il serait faux de dire qu’il s’agit sans aucun doute d’une attaque terroriste, mais les développements initiaux et les premiers renseignements de mon gouverneur indiquent que cela sent le terrorisme.”

Le ministre de la Justice, Bekir Bozdag, a déclaré que les détectives recherchaient une femme vue près de la scène de l’explosion.

“On nous a dit qu’une femme est vue assise sur l’un des bancs là-bas pendant un certain temps, pendant plus de 40 minutes, puis elle se lève, et après une minute à deux minutes après s’être levée, une explosion se produit”, a-t-il déclaré. a dit.

Des ambulances arrivent près de la scène dans le quartier central de Taksim à Istanbul



“J’étais pétrifié”

Des images prises quelques instants après l’explosion montrent des personnes paniquées fuyant les lieux.

“Quand j’ai entendu l’explosion, j’étais pétrifié, les gens se sont figés en se regardant. Puis les gens ont commencé à s’enfuir. Que pouvez-vous faire d’autre”, a déclaré Mehmet Akus, employé du restaurant.

“Mes proches m’ont appelé, ils savent que je travaille sur Istiklal. Je les ai rassurés”, a-t-il ajouté.

Les gens fuient l’explosion



Des membres des forces de sécurité se tiennent près de la scène



Cinq procureurs ont été chargés d’enquêter sur l’explosion, a indiqué l’agence de presse officielle Anadolu.

Personne n’a revendiqué l’attaque.

Des membres des forces de sécurité se tiennent sur la place Taksim



Interdiction de diffusion prononcée

Le régulateur turc RTUK a imposé une interdiction de diffusion sur la couverture de l’explosion environ une heure après qu’elle se soit produite. Il empêche les diffuseurs de diffuser des vidéos du moment de l’explosion ou de ses conséquences.

L’avenue Istiklal est une artère piétonne populaire auprès des touristes et des habitants et est bordée de boutiques et de restaurants.

La Turquie a subi plusieurs attentats à la bombe meurtriers entre 2015 et 2017 par l’État islamique et des groupes kurdes interdits.