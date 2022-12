Une jeune fille emmenant ses parents malvoyants pour manger remplira votre cœur de joie

Le lien entre les parents et leurs enfants est tellement touchant. Voir des enfants offrir en retour l’amour de leurs parents sous la forme d’actes modestes de gentillesse et de bonté nous remplit d’un sentiment de joie encore plus profond. Les parents s’occupent des besoins de leurs enfants pendant l’adolescence et, à mesure que les enfants grandissent, ils s’occupent des besoins de leurs parents. Les enfants commencent à prendre soin de leurs parents en raison de difficultés physiques et de problèmes de santé. Dans une de ces vidéos partagée par un utilisateur nommé Mith Indulkar via Instagram, une petite fille est vue en train de guider ses parents malvoyants et cela devient viral sur Internet.

Dans la vidéo, la jeune fille, qui porte son uniforme scolaire, est vue en train de remettre des beignets à ses parents alors qu’ils s’assoient pour manger au restaurant. Elle s’assure qu’ils sont à l’aise. Vers la fin de la vidéo, on voit la fille guider ses parents hors du restaurant. L’utilisateur a également écrit une légende qui disait: «Je suis devenu tellement ému quand je les ai vus pour la première fois. Chaque jour, je les voyais venir dans ce magasin (Mauli Vade – Jhangid, Mira Road). Les parents sont aveugles mais ils regardent le monde à travers les yeux de leur fille ». Il a ajouté : « Cette petite fille nous a appris tant de choses. ‘Personne ne s’occupe de vous plus que vos parents, alors prenez soin d’eux avant qu’ils ne vous quittent'”.

Les utilisateurs des réseaux sociaux sont restés sans voix en regardant cette vidéo. L’un des utilisateurs a écrit : « C’est une guerrière ». Un autre utilisateur a ajouté: “Elle fait ce que la majorité des adolescents et des adultes ne réalisent pas qu’ils devraient faire, prendre soin de ses parents à un âge si tendre, elle a laissé tomber ça”. Un troisième utilisateur a ajouté : « Je suis reconnaissant de les connaître. Donc une belle complicité familiale. Dieu vous protège!!”

Regardez la vidéo ci-dessous :

Plusieurs usagers ont également exprimé leur souhait d’aider la famille. La vidéo a accumulé plus de 5 millions de vues à ce jour.

