Une jeune fille de 17 ans victime de la traite avec la promesse de travailler dans des films avec Shah Rukh Khan secourue, accusée arrêtée

De nombreuses personnes s’envolent pour Mumbai dans l’espoir de réussir à Bollywood et de travailler avec des célébrités telles qu’Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan et d’autres. Les personnes qui se rendent dans la ville maximale avec l’aspiration de poursuivre une carrière dans le cinéma et de rencontrer des stars, mais qui sont souvent induites en erreur.

Selon certaines informations, l’homme s’est lié d’amitié avec la jeune fille sur Facebook et a communiqué avec elle quotidiennement. Il a ensuite prétendu être l’organisateur de l’événement de SRK et l’a persuadée de venir à Mumbai depuis Palashipara, au Bengale occidental. GRP a pu les retrouver et la fille a été sauvée, tandis que l’homme a été placé en garde à vue.

La même chose a été rapportée par ANI et leur tweet disait :

« GRP a sauvé un jeune de 17 ans qui a été victime de la traite de Palashipara, dans le Bengale occidental, à Mumbai avec la promesse de fournir des rôles dans des films avec Shah Rukh Khan. L’homme, qui a attiré la fille en se faisant passer pour un gestionnaire d’événements sur les réseaux sociaux, a été arrêtés : Dnyaneshwar Katkar, SI, Dadar GRP. »

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan sera ensuite vu dans le film » Pathan « , qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Pour l’instant, on sait peu de choses sur le projet car une annonce officielle n’a pas encore été faite. Après une pause de trois ans, Shah Rukh devrait revenir sur grand écran avec ce film. Il a récemment été vu dans le film « Zero », qui mettait en vedette Katrina Kaif et Anushka Sharma.