Une jeune fille de 16 ans frappée au corps par l’adjoint du shérif de San Bernardino

Une jeune fille de 16 ans se remet de ses blessures après avoir été frappée par un adjoint du shérif du comté de San Bernardino vendredi soir lors d’une bagarre lors d’un match de football au lycée.

Vidéo du combat, qui a circulé sur les réseaux sociaux, montre un député en train de frapper au sol une fille, identifiée plus tard par sa famille comme étant Faith Jeffers, avant qu’un adolescent ne s’emmêle avec les députés.

Vers 18 h 28, des adjoints du poste du shérif de Victorville ont répondu à une bagarre au lycée Victor Valley lors d’un match de football, selon un communiqué de presse du département du shérif.

Le premier adjoint arrivé a rencontré plusieurs personnes impliquées dans la bagarre et a déployé des boules de poivre pour tenter de disperser la foule, mais sans succès. Selon le département du shérif, la jeune fille de 16 ans a saisi le lanceur de boules de poivre après que les députés ont déployé une autre balle.

« Un policier a éloigné la femelle, la faisant atterrir au sol », selon le communiqué.

Le garçon de 16 ans a ensuite frappé l’un des policiers au visage, ce qui a incité les policiers à l’arrêter. La jeune fille a été hospitalisée pour ses blessures. L’adolescent a été incarcéré au High Desert Juvenile Hall et un rapport sera transmis au bureau du procureur pour examiner les accusations portées contre les deux adolescents.

Priscilla Jeffers, la mère de la jeune fille, a déclaré à la chaîne KTLA-TV Channel 5 que le député avait jeté sa fille au sol « sans aucun remords ». Jeffers a également déclaré que sa fille avait été victime d’intimidation par une fille d’un autre lycée et que la bagarre avait eu lieu après que la fille se soit présentée pour affronter Faith pendant le match de football.

Faith a été hospitalisée pour une fracture de l’épaule, du dos et un traumatisme crânien, et est sortie tôt dimanche, a déclaré sa mère au Times.

Jeffers a déclaré qu’elle envisageait une action en justice, mais ne pouvait pas en préciser davantage. Elle souhaite également retirer sa fille du lycée Victor Valley et la faire transférer dans une autre école ou la faire suivre un enseignement à domicile. Cela pourrait prendre de six mois à un an pour que Faith se remette complètement de ses blessures, a déclaré sa mère.

« Justice sera rendue, c’est tout ce que je peux dire », a-t-elle déclaré. « La brutalité policière n’est pas acceptable pour un adulte ou pour un enfant, surtout pour un enfant. »