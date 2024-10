Une jeune fille de 12 ans dit avoir été agressée sexuellement par un élève plus âgé de la Paseo Academy : procès

Une élève de Kansas City et son père ont intenté cette semaine une action en justice contre son ancienne école, le district scolaire public de Kansas City et plusieurs administrateurs scolaires, alléguant qu’elle avait été agressée sexuellement par un autre élève dans l’enceinte de l’école en février 2023.

L’étudiante, qui apparaît anonymement dans les documents judiciaires sous le nom de Jane Doe, avait 12 ans et était inscrite à l’Académie Paseo des Beaux-Arts et des Arts du spectacle au 4747 Flora Ave. au cours de l’année scolaire 2022-2023, lorsque l’agression aurait eu lieu, selon le procès.

L’étudiante allègue qu’un étudiant plus âgé, identifié dans les documents judiciaires comme ETG, s’est approché d’elle dans une cage d’escalier de la Paseo Academy le 1er février 2023 et l’a forcée à fumer un stylo vape contenant une drogue non précisée. L’étudiante est devenue confuse et désorientée après avoir fumé, indique le procès, à quel point ETG l’aurait agressée sexuellement à la vue de plusieurs autres étudiants.

Le procès indique également que KCPS a mal géré les conséquences de l’agression présumée en insistant pour examiner son récit de l’agression en détail lors d’une audience disciplinaire, après que l’étudiante ait déjà passé un entretien médico-légal extérieur.

Outre le district scolaire public de Kansas City et l’agresseur présumé ETG, le procès nomme également plusieurs administrateurs de la Paseo Academy, dont la directrice Keyona Powell ; les directeurs adjoints Chester Palmer, Kent Mailen et Tiara Washam-Williams ; John Rydholm, responsable des ressources scolaires; et l’officier de discipline étudiant Darran Washington.

KCPS a refusé de commenter, affirmant que le personnel du district ne pouvait pas s’exprimer sur les questions juridiques en cours.

Le procès allègue en outre que d’autres étudiants ont intimidé et harcelé la jeune fille de 12 ans sur les réseaux sociaux après l’agression. Peu de temps après l’agression, Jane Doe aurait été suspendue pendant 10 jours après avoir affronté un étudiant qui, selon elle, lui aurait envoyé un message incendiaire sur Snapchat, ainsi qu’un membre du personnel intervenant.

Jane Doe n’a pas été réadmise à la Paseo Academy pour l’année scolaire 2023-2024 et au-delà, ce que les responsables de l’école ont attribué à la moyenne cumulative et aux exigences de fréquentation, selon le procès.

Dans le procès, l’étudiante et son père, identifié uniquement comme TF, accusent l’étudiant ETG d’agression sexuelle et accusent tous les accusés de détresse émotionnelle. Ils accusent également KCPS de discrimination fondée sur le sexe et de violation de la relation confidentielle et des devoirs ministériels/de garde, alléguant que le district n’a pas réussi à protéger Jane Doe tout en assumant sa garde pendant la journée d’école.

Une conférence de gestion de cas concernant le procès en cours est prévue le 4 février 2025 à 9 heures.