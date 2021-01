Une fillette de six ans qui n’avait que deux ans à vivre a subi une opération du célèbre chirurgien du cerveau Charlie Teo dans l’espoir de lui sauver la vie.

Maddie Suy, du centre-ouest de Sydney, a été diagnostiquée avec un gliome pontin intrinsèque diffus après avoir été transportée à l’hôpital le 28 novembre avec une migraine sévère.

Après avoir été informés par les médecins que la tumeur de Maddie était inopérable, ses parents désespérés se sont tournés vers le Dr Teo, un neurochirurgien renommé connu pour effectuer des chirurgies à haut risque – mais avec des prix à la hauteur.

Le Dr Teo voulait l’opérer pour essayer d’enlever une partie de la tumeur.

Maddie Suy, du centre-ouest de Sydney, a reçu un diagnostic de gliome pontin intrinsèque diffus (DIPG)

M. Suy a déclaré que la famille était jusqu’à présent satisfaite de la façon dont la chirurgie s’est déroulée, mais a souligné qu’il était encore tôt et qu’il n’y avait pas de remède pour l’état de Maddie.

Après avoir été informés par les médecins que la tumeur de Maddie était inopérable, ses parents désespérés se sont tournés vers le Dr Teo

« Notre famille a finalement pris une décision difficile et a décidé de demander au professeur Teo de faire une biopsie exploratoire, au cours de laquelle il s’ouvre et explore, et tenterait de retirer des parties de la tumeur là où il estime ne pas blesser Maddie », son père Alan Suy dit 7News.

Le 14 décembre, Maddie a été opérée, où le Dr Teo a réussi à extraire une partie de la tumeur.

«Nous attendons toujours les résultats de la biopsie qui pourrait prendre jusqu’à une semaine. Les résultats détermineraient le grade et la malignité de la tumeur, et à partir de là, nous serions en mesure de déterminer le meilleur plan d’action », a déclaré M. Suy.

M. Suy a déclaré que l’attente de la chirurgie de six heures était la plus longue de sa vie.

«Dès que le professeur Teo a appelé avec un bon résultat, et que nous avons vu notre fille allongée à l’USI respirer et bouger, nous avons été extrêmement soulagés», a-t-il déclaré.

Le 14 décembre, Maddie a subi une intervention chirurgicale, où le Dr Teo a réussi à retirer une partie de la tumeur

En quelques jours, l’enfant de six ans, autrefois vif, était de retour à la maison et il marche à nouveau.

M. Suy a déclaré que la famille était jusqu’à présent satisfaite de la façon dont la chirurgie s’est déroulée, mais a souligné qu’il était encore tôt et qu’il n’y avait aucun remède pour l’état de Maddie.

La famille de Maddie a mis en place un GoFundMe pour son traitement avec près de 120 000 $ déjà donnés dimanche.

« Nous ne pouvons pas et nous ne l’abandonnerons pas … Nous devons juste faire tout ce qu’il faut pour notre petit rayon de soleil », a écrit M. Suy.

Il a dit qu’il ne savait pas combien coûteraient les soins médicaux de Maddie, en plus d’être extrêmement coûteux, mais a ajouté que tous les dons non utilisés pour son traitement seraient donnés à des œuvres caritatives.

M. Suy a déclaré que la famille était jusqu’à présent satisfaite de la façon dont la chirurgie s’est déroulée, mais a souligné qu’il était encore tôt et qu’il n’y avait pas de remède pour l’état de Maddie.

La famille de Maddie (photo) a créé une page GoFundMe pour obtenir de l’aide avec ses frais médicaux

Le Children’s Cancer Institute a qualifié le DIPG de cancer infantile «le plus meurtrier et le plus dévastateur».

«Le taux de survie moyen après le diagnostic est d’environ neuf à 12 mois», a déclaré l’institut.

Le cancer affecte environ 20 enfants australiens chaque année et est incurable et inopérable, mais le Dr Teo pense que certaines parties de la tumeur de Maddie peuvent être focales et non diffuses – rendant la survie possible, même si elle est difficile.

Il existe également d’autres traitements comme la radiothérapie ciblée standard – ainsi qu’un essai pour une forme de chimiothérapie ciblée.