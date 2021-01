Carey Mulligan dans Jeune femme prometteuse. | Fonctionnalités de mise au point

Promising Young Woman, avec une performance crépitante de Carey Mulligan, ne s’excuse jamais d’avoir trouvé le plaisir de la vengeance.

L’une des meilleures choses qui puisse vous arriver en regardant un film est de réaliser que le film est devenu votre nouveau favori. Ce n’est pas une contrainte ou une négociation pour votre attention; au lieu de cela, chaque image vous parle clairement. Chaque moment est à la fois trésor et effroi, satisfaisant votre désir de voir plus, même si cela signifie se rapprocher de la fin finale du film. Et quand vous avez trouvé un film que vous aimez autant, vous ne voulez jamais qu’il se termine.

Environ 10 minutes après la formation de cloques d’Emerald Fennell Jeune femme prometteuse, J’ai réalisé que ce serait mon film préféré de 2020.

C’est le premier long métrage de Fennell en tant que réalisateur, un premier film forgé dans un but incessant. L’utilisation par le film de roses bonbons au néon, le choix frappant de vernis à ongles de sa star, la bande originale, le casting, le drame imprégné de chaque plan, qu’il s’agisse d’un gros plan extrême de chewing-gum qui vient de frapper ou d’un plan large d’un sombre. overpass, notre héroïne électrisante (jouée par Carey Mulligan) – tout fonctionne à l’unisson pour livrer un film fascinant enroulé autour de l’idée sauvage de Fennell. Fennell nous demande: pourrions-nous trouver du plaisir à regarder une femme vindicative forcer les hommes à affronter la douleur dont ils sont capables? La réponse est un oui retentissant.

Cette douleur vit dans chaque femme qui a jamais été trop ivre pour dire non; qui a été jugé trop «salope» pour ne pas le demander; dont la vie semble trop insignifiante pour que les allégations d’inconduite ou de viol soient jamais considérées sérieusement par la société.

En même temps, Fennell et Jeune femme prometteuse offrir quelque chose de plus surréaliste que ne le laisse supposer le thriller de vengeance. Le film affirme que la vengeance peut consommer nos âmes et éliminer les fragments de nous capables d’amour et de vulnérabilité. À un moment donné, cela pourrit notre humanité. Mais Fennell demande alors si un tel déploiement total de notre moralité, quelque chose que nous n’admettons jamais dans nos vies réelles, pourrait être son propre fantasme interdit.

Au coeur de Jeune femme prometteuse est Cassie Thomas, une ancienne étudiante en médecine qui a abandonné ses études, est revenue chez ses parents et travaille dans une impasse en tant que barista. Telle une méchante baudroie, elle cherche chaque nuit sa proie en offrant son corps comme appât. Elle fait semblant de perdre l’esprit dans les bars qu’elle trébuche seule, fortement maquillée. Les hommes, ceux qui sont définitivement des «gentils mecs» autoproclamés, sont attirés par la luminescence irrésistible et ivre de Cassie. Ils finissent par proposer de la ramener à la maison comme un geste chevaleresque, mais ils veulent vraiment l’emmener à leur à la maison, parce qu’ils pensent qu’elle est trop ivre pour dire non. Cette ligne de pensée – qu’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un qui est trop ivre pour objecter est acceptable – a été ancrée dans leur comportement, dans leur subconscient. Mais quand ils ramènent Cassie à la maison et tentent de la forcer à avoir des relations sexuelles avec eux, c’est à ce moment que l’appât se transforme en interrupteur et que la proie devient un prédateur.

En regardant Mulligan retourner ces scènes sur leurs têtes, je n’ai ressenti que de la joie de vivre. Cassie aiguisé en quelques secondes: Son étourdissement se resserre en une menace sans air et tremblante. Elle transforme son corps mince en une silhouette terrifiante, et sa voix s’approfondit alors qu’elle demande à son prétendant «gentil»: «Qu’est-ce que tu fais?» D’une manière ou d’une autre, Mulligan emmène ces scènes dans un territoire qui donne l’impression que cela pourrait, en un clin d’œil, devenir une horreur corporelle violente, voire totale.

Donner une leçon à ces tentatives de violeurs de rendez-vous semble être une raison suffisante pour les tromper en simulant l’ivresse. Mais il s’avère que la rôde nocturne de Cassie est motivée par un désir personnel d’apaiser sa propre douleur. Sa meilleure amie de toujours et ancienne étudiante en médecine, Nina, a été violée par un camarade de classe nommé Al et ne s’est jamais remise psychologiquement. Personne d’autre que Cassie ne croyait Nina, et personne d’autre que Cassie ne l’aidait. Regarder Nina dépérir au point de se suicider a convaincu Cassie de faire tout ce qui était en son pouvoir pour s’assurer que ce qui est arrivé à Nina n’arrive jamais à une autre femme.

Il devient clair que les chasses de Cassie sont tout ce qui la fait se sentir vivante. La vengeance et la douleur sont ses alternatives à la tristesse dévorante. Chaque matin, après avoir fait peur aux hommes, Cassie retourne chez elle à sa normale sans émotion. Elle parle en un mot à sa famille et en dit à peine plus à son seul ami, son patron au travail. Elle ne ressent pas. Elle regarde fixement. Elle oublie son propre anniversaire. Je doute qu’elle puisse trouver la douceur des pâtisseries que vend son café.

Dans les mains habiles de Mulligan, vous pouvez sentir la dépression étranglante de Cassie. Mulligan cherche les noyaux de la blancheur de Cassie, se concentrant subtilement sur le désespoir. Et il y a un soulagement lorsque le jour cède la place à la nuit et que Cassie se remet à la chasse, car la voir dans une douleur aussi implacable est angoissante. Mulligan nous fait vraiment sentir pour un personnage qui préfère ne pas ressentir grand-chose du tout, elle-même.

Je fais partie de la population des spectateurs de films qui croit que Mulligan méritait l’Oscar de la meilleure actrice pour avoir joué Jenny, une autre jeune femme prometteuse, en 2009. Une éducation. (Au lieu de cela, elle est repartie avec une nomination; Sandra Bullock a gagné pour Le côté aveugle Cette année-là à la place.) Par coïncidence, ce film raconte aussi l’histoire d’un homme profitant d’une fille et ruinant sa vie. Ici, Mulligan est endurcie en tant que femme dans la trentaine, mais tout aussi éblouissante qu’elle l’était à 20 ans. Elle rend la menace de Cassie passionnante, mais nous donne juste assez de vulnérabilité pour vous montrer que ce personnage est plus qu’un simple fantasme de pouvoir. C’est une tragédie. S’il y a une telle chose comme la justice, Mulligan devrait remporter l’Oscar en avril.

Alors que Cassie devient de plus en plus accro aux piqures de son gentil mec, son besoin de vengeance menace de la consumer entièrement. Elle est tellement désagréable que ses parents veulent qu’elle sorte de chez eux. Elle ne peut pas vraiment sortir avec qui que ce soit sans vouloir les tester pour voir s’ils profiteront d’elle. Elle est horrible dans son travail dans un café, ce qui semble être plus une belle faveur de la part de son patron qu’un travail réel et significatif.

Malgré tout cela, un chirurgien pédiatrique sympathique – et ancien camarade de classe de l’école de médecine de Cassie – nommé Ryan (Bo Burnham) réapparaît dans sa vie et s’intéresse beaucoup à elle. Son arrivée coïncide avec la meilleure chance pour Cassie de se venger de l’homme qui a violé Nina. Ses sentiments mutuels pour Ryan forcent Cassie à prendre la décision la plus difficile de sa vie: est-ce que Ryan, un gars qui est bon sur le papier et séduisant, va vraiment être la personne pour laquelle Cassie renoncera à venger Nina? Ou Cassie est-elle tellement dévorée par la vengeance qu’elle ne sera plus jamais vraiment humaine?

Il y a certains points où le script est un peu trop sur le nez, ce qui donne parfois l’impression que Cassie étrangle les permutations flagrantes de Brock Turner et de ses apologistes. Certains déclarent clairement leurs intentions, ou disent carrément quelque chose de si exaspérant, qu’il y a peut-être quelque chose de trop pratique dans la façon dont le mal est présenté. Cela est particulièrement vrai lorsque la réalité nous a appris que les «gentils» les plus monstrueux et leurs apologistes savent comment faire fonctionner un système.

Mais ces frustrations de la vie réelle qui se heurtent à la fantaisie de Cassie ajoutent au plaisir dévastateur de son complot de vengeance.

La magie noire de Fennell demande sans vergogne au spectateur si cette obsession est vraiment si mauvaise. Le fantasme passe d’une concentration sur l’obtention de quelque chose de plus déchirant. Cassie a la chance de succomber pleinement à sa rage et à sa vengeance et d’effacer la vie qu’elle avait autrefois, même si elle y était à peine attachée. Cela ne ramènera pas Nina, mais cela pourrait donner à Cassie une certaine clôture. Jeune femme prometteuse se révèle être juste une vengeance pure et non filtrée et une destruction personnelle, et ce que cela dit de nous – notre goût pour la vengeance, la réalité actuelle où les «gentils» ont une deuxième et une troisième chance, notre propre moralité – si nous la trouvons passionnante.

Jeune femme prometteuse est en salles et sera disponible à la location à la demande le 15 janvier 2021.