Une jeune femme donne une réponse “honnête” à un journaliste sur ses sentiments à l’égard de la reine

La mort de la reine Elizabeth II a suscité un débat tentaculaire sur Twitter, avec certains deuils et d’autres, pas tellement. Cela est particulièrement dû à la longue et mouvementée histoire coloniale de la Grande-Bretagne. Une dispute a éclaté sur Twitter sur l’implication morale de pleurer ou de ne pas pleurer la mort de la reine. Dans ce scénario, un clip a fait surface, où un journaliste de CNN a demandé à une jeune femme dans la rue quelle a été sa première réaction lorsqu’elle a appris que la reine était sous surveillance médicale. Elle n’a pas mâché ses mots et a donné son opinion honnête sur la question.

Bien qu’elle ait admis que c’était triste et que personne ne souhaiterait la mort des membres de sa propre famille, elle a dit qu’elle n’était pas une “fan” de la reine ou de la monarchie en général. Elle a dit qu’elle n’était pas bouleversée ou dépassée par cela. “C’est juste quelque chose qui s’est passé, je suppose,” dit-elle. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’était pas fan, elle a parlé du passé colonial de la Grande-Bretagne et d’autres événements « louches » dans le contexte du deuxième fils en disgrâce de la reine, le prince Andrew.

Réponse assez honnête au journaliste de CNN après la mort de la reine Elizabeth pic.twitter.com/thXBLUoHhU – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 8 septembre 2022

Après la mort de la reine, le prince Charles est enfin devenu roi du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes, mettant fin à une attente de plus de 70 ans – la plus longue par un héritier de l’histoire britannique.

Charles, la personne la plus âgée à avoir jamais accédé au trône britannique, est devenu le roi Charles III. Aucune date n’a encore été fixée pour son couronnement.

Le nouveau rôle sera intimidant. Sa défunte mère était extrêmement populaire et respectée, mais elle laisse une famille royale qui a vu sa réputation ternie et ses relations tendues, notamment en raison d’allégations persistantes de racisme contre les responsables du palais de Buckingham.

La nouvelle jeudi de la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans s’est répercutée sur l’étang, avec des drapeaux américains abaissés en berne en réponse, l’Empire State Building illuminé aux couleurs royales et de nombreux Américains réfléchissant à son héritage. “C’est la fin d’une époque”, a déclaré Jose Reyes, 37 ans, dans le quartier animé de Time Square à New York.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici