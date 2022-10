Une jeune femme de Kelowna décédée dans un accident de moto honorée au salon de l’automobile de l’Ontario – Kelowna Capital News

La voiture de course de Noelle Teal a été amenée au Pumpkinfest pour réaliser son dernier souhait

Le dernier souhait d’une jeune femme décédée dans un accident de moto à Kelowna a été honoré au cours de la fin de semaine alors que sa voiture de course a été présentée à la course et au festival Pumpkinfest.

Noelle Teal, 20 ans, est décédée dans un accident de moto à West Kelowna le 15 octobre.

«Elle aimait faire de la moto et faire de la course. Nous savons qu’elle souhaitait que sa voiture soit au salon de l’automobile Pumpkinfest. Nous l’avons donc déposé pour elle ce matin », a déclaré la famille Teal dans un communiqué à Ohsweken Speedway, l’organisateur du Pumpkinfest, situé dans le sud de l’Ontario.

(Circuit d’Ohsweken/Facebook)

Elle était une passionnée de course automobile dans diverses disciplines. Lorsqu’elle ne courait pas, elle était toujours prête à aider avec une “clé à la main” et un sourire sur le visage, ont déclaré des amis et des concurrents partageant leurs condoléances sur Facebook.

Une petite croix sarcelle a été érigée à West Kelowna sur le site de l’incident.

