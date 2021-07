Une jeune femme de 19 ans établira un record d’aviation pour la plus jeune femme à faire le tour du monde en solo

Une jeune fille de 19 ans ouvre la voie aux filles en STEM en établissant le record de la plus jeune femme à faire le tour du monde en solo le mois prochain.

La Belgo-Britannique Zara Rutherford entame son périple de 51 000 kilomètres (32 000 miles) à bord de son avion ultraléger Shark sur mesure, l’ULM le plus rapide au monde, le 11 août.

Une fois terminé, Rutherford sera la plus jeune personne à faire le tour du monde en ULM et la plus jeune femme à faire le tour du monde en solo. Le record du monde actuel de cette dernière est détenu par Shaesta Waiz qui a bouclé le parcours à 30 ans.

Rutherford espère qu’elle ouvrira la voie aux filles et aux femmes en STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et incitera les autres à suivre ses traces.

« Je voulais voler autour du monde, que les filles me voient et pensent, j’adorerais voler un jour aussi », a-t-elle déclaré à Reuters.

« Il y a une différence dans l’aviation entre les hommes et les femmes. Mon objectif est donc de rapprocher les records et, espérons-le, d’inspirer d’autres filles à essayer de battre mon record, puis d’aller commencer à concourir avec les garçons. »

Les parents de Rutherford, Beatrice de Smet et Sam Rutherford, sont eux-mêmes pilotes, bien que sa mère ait eu des sentiments mitigés lorsque sa fille a annoncé ses plans pour une année sabbatique.

«Quand elle m’en a parlé pour la première fois, mon cœur a raté un battement. J’ai mis un peu de temps à digérer. Et maintenant, je suis si fière et entièrement, entièrement derrière elle », a-t-elle déclaré.

L’adolescente financera elle-même le voyage, avec l’aide de sponsors, et elle espère terminer le voyage dans environ deux à trois mois.

