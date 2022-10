Une jeune baleine à bosse femelle « Spike » retrouvée morte au large de l’île de Vancouver – Kelowna Capital News

Une jeune baleine à bosse femelle nommée « Spike » a été retrouvée morte au large de l’île Malcolm. (photo Jared Towers) Le détective de la marine Jackie Hildering patauge dans l’eau à côté de la baleine à bosse. (Photo Emily Cowie/MERS) Le bateau de recherche et d’intervention sur les cétacés s’arrête à côté de la baleine à bosse. (photo MERS)

Une jeune baleine à bosse femelle a été retrouvée morte au nord de l’île de Vancouver.

“C’était Spike, BCX1847, que nous avons documenté pour la première fois en 2018 et qui a été vu chaque année depuis, souvent juste au nord de Port Hardy”, a déclaré la Marine Education & Research Society (MERS) sur les réseaux sociaux. “Nous avons sécurisé son corps afin qu’elle ne s’envole pas avec la preuve possible de ce qui l’a tuée.”

Spike, dont le corps a été découvert sur le côté nord de l’île Malcolm, a été surnommée pour une marque semblable à un dinosaure sur le côté gauche de son coup de chance (Spike est un personnage de dinosaure dans “Land Before Time”).

Le MERS a ajouté qu’il ne connaît pas actuellement la cause du décès de la baleine.

« Considérant que Spike était une jeune femme et qu’il n’y a pas de blessures externes apparentes, ce ne sera pas une surprise s’il est découvert qu’elle est morte d’un traumatisme contondant après avoir été heurtée par un bateau. L’autopsie, qui sera bientôt effectuée par le MPO, est nécessaire pour savoir avec certitude ce qui a causé sa mort.

Le MERS a ajouté qu’il fournira des mises à jour lorsque l’on en saura plus, et qu’il partage les images de la baleine morte pour deux raisons ; afin que les habitants sachent que cela a été signalé et que des mesures sont prises, et afin que la tragédie puisse conduire à une plus grande prise de conscience, de qui appeler, à toutes les conclusions pouvant être tirées sur la cause de sa mort.

La Gazette a contacté le détective de la marine du MERS, Jackie Hildering, pour commentaires.

La ligne de signalement des incidents du MPO est le 1-800-465-4336 et pour en savoir plus sur les baleines à bosse et les dangers d’un traumatisme contondant d’être heurté par un bateau, rendez-vous sur www.SeeABlowGoSlow.org

