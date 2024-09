Une jeune actrice et chanteuse populaire révèle qu’elle ne peut pas avoir d’enfants

Selena Gomez, l’ancienne star de Disney qui joue actuellement dans la série à succès de Hulu « Only Murders in the Building », a déclaré dans une récente interview qu’elle ne pourrait pas porter ses propres enfants en raison de problèmes médicaux.

« Je n’ai jamais dit ça », a déclaré Gomez. raconte à Vanity Fair« Malheureusement, je ne peux pas porter mes propres enfants. J’ai beaucoup de problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. J’ai dû faire mon deuil pendant un certain temps. »

Gomez, 32 ans, dit dans l’article qu’elle a toujours hâte de fonder une famille un jour avec son petit ami, Benny Blanco.

« Je pensais que les choses se passeraient comme cela arrive à tout le monde », explique Gomez. « Je suis dans une situation bien meilleure grâce à cela. Je trouve que c’est une bénédiction qu’il y ait des gens formidables prêts à faire appel à une mère porteuse ou à l’adoption, deux possibilités énormes pour moi. … Au bout du compte, je m’en fiche. Ce sera le mien. Ce sera mon bébé. »

Gomez a reçu un diagnostic de lupus en 2015.

Gomez est devenue célèbre en 2007 lorsqu’elle a joué dans la série télévisée Disney « Les Sorciers de Waverly Place ». En plus de jouer dans plusieurs séries télévisées et films, Gomez a également connu le succès en tant que chanteuse. Son premier single en tant qu’artiste solo, « Come and Get It » en 2013, a atteint la 6e place du classement Billboard. Son premier album solo, « Stars Dance », a atteint la première place. « Revival » en 2015 et « Rare » en 2020 ont également atteint la première place.

Mais Gomez a connu le plus de succès avec sa marque de maquillage et de cosmétiques, Rare Beauty, fondée en 2019. Un rapport de Bloomberg indique que Gomez est l’une des plus jeunes personnes à avoir été confirmée milliardaire avec une valeur nette de 1,3 milliard de dollars.

Gomez, qui est la troisième personne la plus suivie sur Instagram avec 424 millions d’abonnés, a également des accords de sponsoring avec Puma et Coach pour un 30 millions de dollars et 10 millions de dollarsrespectivement.