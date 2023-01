Une jardinière de 63 ans admet avoir harcelé son ex – en tondant sa pelouse

UN JARDINIER a admis avoir harcelé son ex – en tondant sa pelouse.

Idris Williams, 63 ans, a bombardé Helen Hughes d’appels indésirables.

Le jardinier Idris Williams a admis avoir harcelé son ex-partenaire en se présentant chez elle et en tondant sa pelouse Crédit : Alamy

Williams a reconnu avoir été harcelé au tribunal d’instance de Llandudno et a été libéré sous caution jusqu’au mois prochain. Crédit : Alamy

Il lui a également offert des fleurs, des boucles d’oreilles et de l’alcool en cadeau et lui a envoyé des cartes d’anniversaire et de Saint-Valentin.

Il avait été prévenu par la police mais avait poursuivi le harcèlement pendant six mois.

À une occasion, elle est rentrée du travail pour le trouver en train de couper son herbe, a appris le tribunal de première instance de Llandudno.

Ses actions ont causé tant d’« anxiété » à Mlle Hughes qu’elle garde maintenant ses portes verrouillées.

Williams, de Denbigh, Clwyd, qui entretenait une relation de dix ans avec Mme Hughes, a reconnu avoir été harcelé.

L’avocate Clare Bate, en défense, a déclaré que le jardinier indépendant s’était trouvé dans un “endroit sombre” après la rupture.

Il avait des problèmes de santé mentale et consultait un psychiatre.

Elle a déclaré: «Il accepte que la relation soit terminée.

«Il veut vraiment avancer dans sa vie.

Williams a été libéré sous caution jusqu’au mois prochain.