Une Japonaise utilise une cape d’invisibilité pour disparaître devant la caméra

Tous les fans ardents de la franchise de films Harry Potter doivent sûrement être conscients de son bien le plus précieux – la cape d’invisibilité. Et si on vous disait qu’il y a quelqu’un là-bas avec un vrai ? Oui, tu l’as bien lu. Une Japonaise semble s’être dotée d’une cape d’invisibilité, qu’elle n’hésite pas à exhiber. Une vidéo de la femme affichant la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux et a fait parler Internet.

La vidéo a été partagée par le compte Twitter Enezator avec la légende “Des scientifiques japonais ont découvert l’invisibilité”. Il montre une jeune femme japonaise dans un environnement de bureau. On la voit tenir ce qui semble être un mince voile transparent. Cependant, le voile fonctionne exactement comme un dispositif de camouflage car il la rend invisible lorsqu’elle le tient sur son corps. Elle utilise ensuite le mystérieux morceau de tissu pour couvrir tout son corps, de la tête aux pieds, pour devenir totalement invisible.

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Bien qu’il semble que la femme ait sauté directement de l’univers Harry Potter, possédant une cape d’invisibilité, c’est selon toute probabilité le résultat d’un montage numérique de première classe avec l’utilisation d’un écran vert. Jusqu’à présent, la vidéo a reçu plus de 11 millions de vues et a été retweetée 24 000 fois. Alors que certaines personnes dans la section des commentaires se sont laissé gratter la tête sur le supposé miracle, beaucoup ont souligné qu’il ne s’agissait que de l’utilisation de la technologie d’écran vert.

L’un des utilisateurs est allé de l’avant et a posté une vidéo d’un homme d’une autre partie du monde, utilisant la même astuce, et a affirmé en plaisantant que ce n’étaient pas les Japonais qui l’avaient découvert.

Eh bien, nous parions que nous vous avons convaincu pendant une minute qu’il y avait de la magie en jeu ici.

Alors, que pensez-vous de la vidéo virale ?

