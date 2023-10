Une Israélienne raconte avoir défendu sa famille contre les terroristes du Hamas qui tentaient de s’introduire dans une « pièce sécurisée »

Une Israélienne a détaillé les moments où les terroristes du Hamas ont lancé leur attaque contre Israël, exigeant qu’elle et son mari défendent leur maison et leurs enfants avant l’arrivée des soldats israéliens pour les escorter en lieu sûr.

« Nous avons commencé à entendre des cris en arabe et nous avons compris que les terroristes avaient pénétré dans le kibboutz, et nous sommes dans une situation complètement différente », a déclaré Michal Ravav, résident du kibboutz Nirim, à l’agence de presse TPS.

Ravav était chez elle tôt samedi matin lorsqu’elle a entendu des alarmes se déclencher dans le kibboutz et a couru chercher elle-même et deux enfants dans une « pièce sûre » de la maison. Elle a déclaré qu’au début, elle n’avait aucune idée de ce qui se passait, affirmant que les médias n’avaient pas encore commencé à rapporter les attaques du Hamas.

Elle a alors entendu des coups de feu et des gens qui criaient en arabe. Son mari, dit-elle, est policier et est passé à l’action pour défendre la famille contre les terroristes.

« Il s’est positionné à l’entrée de la maison, devant la maison, pour suivre et surveiller s’ils entraient. Et quand nous les avons entendus s’approcher, j’ai couru vers une pièce sûre et j’ai fermé la porte. » J’ai entendu mon mari commencer à tirer – il a un fusil – il y a eu beaucoup de tirs. «

Ravav a déclaré que son mari était bientôt revenu et avait déclaré qu’il avait « tué un terroriste » qui tentait de pénétrer dans la maison. Le couple a alors entendu « une grosse explosion », a-t-elle raconté.

« Ils ont lancé une grenade sur la porte du coffre-fort, puis ils ont commencé à tirer dessus, ainsi que sur la fenêtre », a déclaré Ravav. « Pendant tout ce temps, j’avais des enfants qui étaient par terre, pétrifiés, silencieux, sous les gilets pare-balles que nous avons. »

Elle a déclaré qu’elle et son mari ont pointé leurs armes à feu vers la porte du coffre-fort, en se disant : « Quoi qu’il arrive, nous sommes prêts.

Ravav a déclaré qu’elle envoyait frénétiquement des SMS aux gens pour aider la famille, mais qu’ils étaient restés dans la maison pendant au moins sept heures avant que les soldats israéliens ne les escortent vers un « lieu de groupe » au kibboutz. La famille attend toujours d’être évacuée de la zone.

Le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre dimanche, la première fois que le pays fait une telle déclaration depuis la guerre du Yom Kippour en 1973. Au moins 700 personnes sont mortes en Israël à cause des attaques, tandis que d’autres, dont des femmes et des enfants, auraient été tuées. été pris en otage par les terroristes du Hamas.