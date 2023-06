Une Israélienne dans le coma devient la 16e victime de l’attentat-suicide de 2001

Une Israélienne grièvement blessée dans un attentat-suicide en 2001 dans un restaurant de Jérusalem est décédée, après avoir passé près de 22 ans dans le coma. Sa mort est la 16e victime de cette attaque.

Hana Nachenberg avait 31 ans à l’époque et dînait avec sa fille de trois ans lorsque l’explosion s’est produite, ont rapporté les médias israéliens. Elle était dans le coma jusqu’à sa mort mercredi, selon des informations. Sa fille n’a pas été blessée dans l’attaque.

« La rue était couverte de sang et de cadavres : des morts et des mourants » En savoir plus

Quinze personnes, dont huit enfants, sont mortes et plus de 120 personnes ont été blessées dans ce qui a été l’une des attaques les plus meurtrières de la deuxième Intifada ou soulèvement palestinien. L’atrocité a ensuite été revendiquée par le groupe militant du Jihad islamique.

S’adressant au site Internet israélien Ynet, le père de Nachenberg, Yitzhak, a confirmé qu’elle n’avait jamais repris connaissance et qu’elle était décédée après avoir été hospitalisée au cours des trois dernières semaines à Tel-Aviv.

« Notre fille est morte après 22 ans d’héroïsme », a-t-il déclaré.

L’attaque reste l’une des plus tristement célèbres du conflit israélo-palestinien et est survenue à un moment de montée de la violence entre les parties lors de la deuxième intifada ou soulèvement palestinien.

L’attentat à la bombe fait encore l’actualité aujourd’hui. La famille d’une jeune fille israélo-américaine tuée dans l’attaque mène une campagne pour faire pression sur la Jordanie, un proche allié américain, afin qu’elle envoie une femme reconnue coupable d’avoir aidé l’agresseur aux États-Unis pour y être jugée.

Ahlam Tamimi a été reconnu coupable d’avoir choisi la cible et d’y avoir guidé le kamikaze et a été condamné par Israël à 16 peines d’emprisonnement à perpétuité. Israël l’a libérée lors d’un échange de prisonniers avec le groupe militant du Hamas en 2011 et elle a été envoyée en Jordanie, où elle vit librement et est un visage familier dans les médias.

Les États-Unis ont accusé Tamimi de complot en vue d’utiliser une arme de destruction massive contre les Américains. Son nom a été ajouté à la liste du FBI des terroristes les plus recherchés.