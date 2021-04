Les utilisateurs de Twitter ont rencontré pour la première fois des problèmes de connexion et de chargement de tweets vendredi soir. Au milieu de dizaines de milliers de rapports d’erreur, l’équipe d’assistance de l’entreprise a déclaré qu’ils étaient « Travailler à la résolution d’un problème, » et que les utilisateurs seraient « Bientôt de retour sur la chronologie. »

Ces problèmes se sont poursuivis samedi matin et ont affecté les utilisateurs sur plusieurs continents. DownDetector, un site Web qui suit la disponibilité des services Web sur la base des rapports des utilisateurs, a révélé des erreurs dans plus de 40 pays, des États-Unis à l’Europe en passant par l’Asie.

Perdre mon esprit à la façon dont ce message d’erreur Twitter que je reçois tout d’un coup est aussi une affiche de motivation. pic.twitter.com/eXBLkfRrYR – Elaine Scattermoon (@scattermoon) 17 avril 2021

Les utilisateurs rencontrant ces erreurs se sont retrouvés incapables de se connecter à leurs comptes, de publier des tweets ou d’envoyer des messages directs et de voir les profils. Tout le monde n’a pas signalé tous ces problèmes à la fois, et le service a apparemment plongé dans le samedi après-midi. De plus, les utilisateurs mobiles étaient apparemment moins susceptibles d’être affectés.

J’essaye de tweeter à propos de Twitter étant en panne pendant que Twitter est en panne#twitterdownpic.twitter.com/pxs2lPRScb – Mahii Mehar (@itx__mahi) 17 avril 2021

Pire encore, lorsque les gens ont essayé de demander une explication à @TwitterSupport, beaucoup ont trouvé le compte inaccessible, avec un « Quelque chose s’est mal passé » message apparaissant à la place. Twitter a publié un bref rapport technique sur une page Web distincte alors que la panne se poursuivait.

« L’équipe de données de Twitter enquête sur une éventuelle irrégularité du système », lire un message publié samedi sur le site Web d’état de l’API de Twitter. « La présence et la portée de tout impact sur les développeurs n’ont pas été déterminées pour le moment, mais nous fournirons une mise à jour dès que nous en saurons plus, » le message ajouté.

Mon Twitter sur PC ne fonctionne pas trop – est-ce que quelqu’un d’autre vit cela? Ou mon compte a-t-il été suspendu ou quelque chose? Aidez-moi mon ami #kpop experts multi-tech😭#Twitter#twittererrorpic.twitter.com/x0uSGjc5Fm – ⟭⟬ᴮᴱSuga_at_first_sight⁷ ²⁰¹³𖧵⟬⟭ (+ ㅅ -) 🗡 (@at_suga) 17 avril 2021

Les quelque 200 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Twitter rencontrent parfois des difficultés pour accéder au site, mais les pannes mondiales sont rares. Le crash récent le plus notable a eu lieu le 15 octobre 2020, juste avant les mairies télévisées concurrentes du président de l’époque Donald Trump et de son challenger Joe Biden, et à la suite de la décision de la société de verrouiller le compte du New York Post suite à son reportage sur un scandale mettant en scène le fils de Biden.

