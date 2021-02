Une Iranienne qui a subi une crise cardiaque mortelle sur le chemin de la potence après avoir vu 16 autres exécutés a quand même été pendue

Une FEMME en attente d’être exécutée a subi une crise cardiaque mortelle alors qu’elle regardait 16 hommes mourir avant elle – mais son corps a quand même été pendu.

Zahra Ismaili a été reconnue coupable du meurtre de son mari Alireza Zamani en Iran et condamnée à être pendue à la prison de Rajai Shahr.

La mère de deux enfants devait être exécutée dans la prison notoirement sévère, à environ 20 miles de la capitale Téhéran.

Mais selon son avocat Omid Moradi, alors qu’elle attendait la potence, elle a été obligée de regarder les hommes pendus devant elle et a subi une crise cardiaque.

Il a dit «ils ont pendu son corps sans vie» pour que la mère de son mari puisse exercer son droit de lui enlever la chaise sous elle.

M. Moradi a déclaré que le certificat de décès de Mme Ismaili indiquait que « l’arrêt cardiaque » était la cause du décès.

Il a déclaré que son mari était un fonctionnaire du ministère iranien des renseignements et qu’il était violent envers sa famille, alors elle a agi pour se défendre et défendre sa fille.

L’Iran arrive régulièrement en deuxième position après la Chine dans les tableaux annuels de l’utilisation de la peine de mort, qu’il utilise pour un large éventail de crimes.

Au fil des ans, des Iraniens ont été exécutés pour être homosexuels, avoir eu des relations sexuelles hors mariage et avoir bu de l’alcool.

Des méthodes de style médiéval ont été utilisées au fil des ans – certaines avec une sinistre tournure moderne – et toutes sont spécifiquement conçues pour infliger autant de souffrances avant la mort du prisonnier.

Des exécutions publiques à l’aide d’une corde attachée à une grue ont lieu, les condamnés subissant une mort atroce.

Les soi-disant «tribunaux révolutionnaires» ont le pouvoir d’exécuter quiconque pour tout ce qu’ils jugent être de la «corruption sur terre».

Des enfants aussi jeunes que 12 ans peuvent être condamnés à mort, ce qui est contraire au droit international.

En 2018, six enfants ont été exécutés, dont deux enfants mariées qui ont tué leur mari adulte violent.

Un an plus tard, deux adolescents ont été fouettés et exécutés pour viol sans le leur dire ni à leur famille, ce qui a provoqué l’indignation des exécutions d’enfants.

Amnesty International affirme que les deux victimes de 17 ans «ignoraient qu’elles avaient été condamnées à mort jusqu’à peu de temps avant leur exécution».

D’autres formes de punition brutale sont également infligées en Iran.

Il est récemment apparu qu’un prisonnier mental risque de se faire couper les doigts par la guillotine après avoir été fouetté 60 fois pour une grève de la faim.

Hadi Rostami, détenu à la prison d’Urumieh dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, a été condamné à l’amputation de quatre de ses doigts après avoir été reconnu coupable de vol en novembre 2019.