Une Iranienne de 16 ans battue jusqu’au coma par la police des mœurs à Téhéran à cause du hijab, selon un groupe de défense des droits humains

Un groupe de défense des droits humains affirme qu’une jeune Iranienne de 16 ans a été hospitalisée après que la police des mœurs l’a frappée jusqu’à ce qu’elle soit plongée dans le coma à Téhéran ce week-end pour ne pas avoir respecté les règles du code vestimentaire concernant le hijab.

Armita Garawand aurait été battue dans le métro de Téhéran dimanche soir et se trouve actuellement dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Fajr, selon l’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme.

« Son état actuel serait critique », a déclaré Hengaw à Fox News dans un communiqué. « Après deux jours, elle reste dans le coma à l’unité de soins intensifs. Les forces de sécurité gouvernementales ont établi un environnement sécurisé à l’hôpital Fajr, refusant l’accès aux visiteurs, y compris aux membres de sa famille. Selon nos dernières informations, les autorités iraniennes ont confisqué les téléphones portables de Les membres de la famille d’Armita suite à la publication d’une photo d’elle dans le coma. »

L’agence de presse officielle iranienne Fars a toutefois affirmé que l’adolescente s’était évanouie après une chute de sa tension artérielle et s’était cognée la tête contre le côté du wagon.

Lors d’un entretien avec le média public, les parents de l’adolescente ont déclaré qu’elle n’avait pas été agressée.

« Nous avons vérifié toutes les vidéos et il nous a été prouvé que cet incident était un accident », a déclaré son père. « Nous demandons aux gens de prier pour le rétablissement de notre enfant. »

Les images montées ont été publiées dans les médias d’État et ne montrent pas ce qui s’est passé à l’intérieur du train. À la place, les images montrent uniquement l’adolescente marchant dans le train et coupent ses amis apparents qui la portent. On ne sait pas si elle portait un couvre-chef dans les images.

L’organisation de défense des droits humains affirme que les parents ont été contraints de parler et que les forces de sécurité ont un accès limité à l’hôpital.

La police des mœurs en Iran est principalement chargée de faire respecter le code vestimentaire islamique strict du pays, qui oblige les femmes à se couvrir le corps avec des vêtements longs et amples et leur tête avec un foulard ou un hijab.

Les militants ont établi des comparaisons avec un incident de l’année dernière au cours duquel Mahsa Amini, 22 ans, est décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour ne pas avoir porté de couvre-chef en public.

Des manifestations ont éclaté pendant des mois dans tout le pays en réponse à la mort d’Amini. La répression policière a fait environ 400 morts, selon des groupes internationaux de défense des droits, dont 50 mineurs. Une trentaine de membres des forces de sécurité iraniennes ont été tués lors des manifestations.

