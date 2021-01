Une invitée du Roadshow d’Antiquités n’en croyait pas ses yeux quand elle a reçu un collier Boucheron d’une valeur de 500 000 £.

L’invité a apporté une broche en plumes de paon sur le modèle du célèbre collier point d’interrogation Boucheron qui a battu des records de joaillerie.

Antiques Roadshow est une série sur BBC One dans laquelle des experts en antiquités parcourent le pays pour valoriser les trésors que les gens trouvent chez eux

L’expert Joanna Hardy a demandé à l’invitée comment elle avait acquis le «beau motif emblématique, la plume de paon».

Le client a répondu: «Nous étions en visite à Vienne et nous logions dans un hôtel qui avait la plus belle vitrine, une vitrine dans le hall et cette broche était là.

«Chaque fois que nous passions, je haletais et disais à quel point c’était merveilleux. Le troisième jour, mon mari a dit qu’il allait l’acheter pour moi. J’ai donc été plutôt décontenancé comme vous pouvez l’imaginer.

Joanna a répondu: « Tout d’abord, c’est une copie merveilleuse d’une plume. »

À quoi l’invité a ajouté: «Et savez-vous que cela vacille. C’est tremblant, je pense que c’est le mot.

«Exactement,» dit Joanna.

«Nous l’appelons en tremblant. Je vais le retourner et vous pouvez voir le beau savoir-faire de tout ce qui est percé.

Les bijoux En Tremblant font référence à l’endroit où des parties des pièces de diamant sont fixées à un trembleur – un matériau qui agit comme un ressort – pour faire bouger le bijou.

«Je veux dire, cela a été fait avec amour. C’est en or blanc sur le dessus et en or jaune en dessous », a poursuivi Joanna.

«Il est entièrement serti de diamants, vous avez ces magnifiques saphirs taillés en calibre et une émeraude cabochon au centre.

Elle a ajouté: «Quand j’ai vu la photo de cela pour la première fois, j’ai immédiatement pensé:« Oh mon Dieu, cela ressemble beaucoup à une plume de Boucheron ». Avez-vous entendu parler de Boucheron?

Joanna poursuit: «Ce sont de merveilleux joailliers parisiens qui ont débuté en 1858 par Frédéric Boucheron.

« Ils l’avaient pour qu’il fasse en fait partie d’un collier et cela s’appelait un collier de point d’interrogation. »

Joanna a ensuite dit à l’invité qu’elle pourrait obtenir 25000 £ aux enchères pour la broche avant de révéler une surprise.

Elle a présenté sa collègue Sandra, qui portait la plume originale de Boucheron de 1883.

Joanna a révélé: « Il se vend environ 500 000 £. »

Au cours de ses 40 ans d’existence, l’Antiques Roadshow a jeté des gemmes coûteuses qui ont été évaluées et vendues pour des millions.

L’un des articles les plus chers apparaissant sur Antiques Roadshow était un modèle prototype du célèbre Angel of the North.

L’expert en beaux-arts Philip Mold a évalué le modèle réduit à 1 million de livres sterling, ce qui a battu le record d’évaluation de l’émission.

Fiona Bruce d’Antiques Roadshow a laissé perplexe par l’évaluation de la veste James Bond de Sean Connery

Peu de temps après, un autre article d’un million de livres est apparu lorsque l’ancien footballeur Eddie Gray et le présentateur sportif Gabby Logan ont participé à l’émission.

Ils ont apporté une FA Cup, qui était la troisième version du trophée qui a été utilisée au cours de l’histoire de la compétition.

L’expert Alastair Dickenson, a déclaré qu’il valait 1 million de livres sterling, ajoutant qu’il s’agissait du trophée sportif le plus célèbre aux côtés de la coupe du simple masculin de Wimbledon.

En 2018, une fleur de Fabergé a également reçu un prix de 1 million de livres sterling par l’expert Geoffrey Munn.