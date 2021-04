Un invité de AN ANTIQUES Roadshow a pris une photo sur un présentateur de la BBC lorsqu’il a fait une fouille sournoise à ses connaissances historiques.

Lars Tharp a laissé une dame âgée peu impressionnée par ses commentaires alors qu’elle essayait de deviner quand son article avait été fabriqué.

L’incident a eu lieu alors que le programme était diffusé depuis Newby Hall dans le Yorkshire et l’expert a été présenté avec un lien avec l’industrie équine.

Examinant l’article que l’invité a ramassé pour seulement un dixième, Lars a déclaré: « Eh bien, seulement un bref aperçu de cela et vous êtes immédiatement sur le territoire du forgeron et nous ne sommes qu’à quelques centaines de mètres de l’hippodrome de Ripon et seulement une question de à cent mètres des écuries ici.

« Donc tous ces outils que nous voyons sur cette cruche seraient familiers aux forgerons. Parlez-moi de ça … »

Le propriétaire a obligé et a expliqué: « Je l’ai acheté il y a assez longtemps parce que j’ai été impliqué dans les chevaux toute ma vie et j’ai été intrigué par la décoration …

Lorsqu’on lui a demandé si elle était maréchal-ferrant, elle a ajouté: « J’ai chaussé un cheval dans un passé sombre et lointain sous une surveillance extrême. »

Lars a poursuivi: « La raison pour laquelle je pose la question est que, dans ce cas, vous pouvez me dire ce que sont certaines de ces choses. Que sont ces torches? »

Elle a obligé et a expliqué: « Eh bien, c’est un peu comme un bec Bunsen et l’étrange table est l’endroit où vous auriez les charbons. »

Lars a ensuite posé à l’invité une liste croissante de questions sur les images sur la cruche avant de conclure: « sans aucun doute, cette pièce a été faite pour un forgeron. »

Mais Lars n’avait pas encore fini car il demanda: « Quand cela a-t-il été fait, avez-vous une idée? »

Prenant une supposition, le propriétaire a répondu: « Une sorte de vaguement 1700 yeux, mais je ne sais pas vraiment. »

«1700 yeux? se moqua Lars.

Ce qui a conduit l’invité à pointer dans sa direction et à riposter: Eh bien, vous êtes l’expert! «

Riant du moment, Lars a poursuivi: «Il est environ 1800 – plus probablement 1790 que 1800.

Il a poursuivi: «La glaçure elle-même, c’est une glaçure au plomb, de ton bleuâtre parce qu’elle contient un peu de fer et qu’elle porte un nom générique de perle bleu nacré.

«Je pense que c’est le Staffordshire, donc il n’est pas déplacé très loin de chez lui.

« Malheureusement, travailler avec un forgeron peut être dangereux. Cette cruche a vu sa part de violence, vous avez une pause au bec mais c’est à peu près tout ce que je ne vois pas d’autre les dégâts. »

Pour conclure, il a dit: « Je pense que c’est une belle chose. Alors, la valeur – qu’avez-vous payé pour cela? »

Et quand elle a admis que c’était la somme de 10 £, à sa grande joie, Lars a révélé: «Si tu voulais en acheter un autre aujourd’hui, je pense que tu devrais payer entre 100 £ et 200 £.»

Antiques Roadshow est diffusé sur BBC One, dimanche à 20h.