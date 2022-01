Une invasion russe de l’Ukraine pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires et déclencher des troubles généralisés loin des lignes de front

Cela était vrai en grande partie à cause de la nature limitée de l’incursion russe. Une invasion totale, cependant, pourrait être différente, la géographie de la production agricole ukrainienne plaçant le risque de perturbation particulièrement élevé. Une grande partie du blé ukrainien, note Smith, est cultivée dans les oblasts ou régions de Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijia et Kherson, situées juste au-delà des parties de l’est de l’Ukraine qui sont déjà largement sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie. Cela les place sur la première voie d’une marche russe vers l’ouest.

