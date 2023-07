Une invasion floue de lapins domestiques pousse une banlieue de Floride à se lancer à la recherche de nouveaux propriétaires

WILTON MANORS, Floride (AP) – Quand Alicia Griggs sort de chez elle en banlieue de Fort Lauderdale, la dernière espèce envahissante de Floride arrive dans la rue : les lapins à tête de lion.

Les lapins, qui arborent une impressionnante crinière flottante autour de la tête, veulent la nourriture que Griggs transporte. Mais elle représente également leur meilleure chance de survie et de déplacement là où cette race domestiquée appartient : à l’intérieur des maisons, loin des voitures, des chats, des faucons, de la chaleur de la Floride et peut-être des exterminateurs embauchés par le gouvernement.

Griggs est le fer de lance des efforts pour collecter les 20 000 $ à 40 000 $ qu’il en coûterait à un groupe de secours pour capturer, stériliser, vacciner, abriter puis donner les 60 à 100 têtes de lion estimées qui peuplent maintenant Jenada Isles, une communauté de 81 maisons à Wilton Manors.

Ils sont les descendants d’un groupe qu’une éleveuse de basse-cour a lâché illégalement lorsqu’elle a déménagé il y a deux ans.

« Ils ont vraiment besoin d’être secourus. Nous avons donc essayé de convaincre la ville de le faire, mais ils ne font que traîner les pieds », a déclaré Griggs. « Ils pensent que s’ils font cela, ils devront se débarrasser des iguanes et de tout ce dont les gens ne veulent pas. »

Monica Mitchell, dont East Coast Rabbit Rescue dirigerait probablement l’effort, a déclaré que capturer, traiter et trouver des maisons pour eux « n’est pas un processus facile ». Peu de vétérinaires traitent les lapins et de nombreux propriétaires potentiels hésitent lorsqu’ils découvrent combien de travail les animaux nécessitent. Griggs a accepté.

« Les gens ne se rendent pas compte que ce sont des animaux exotiques et qu’ils sont compliqués. Ils ont un système digestif compliqué et ils doivent suivre un régime alimentaire spécial », a déclaré Griggs, un agent immobilier. « Vous ne pouvez pas simplement leur jeter des restes de table. »

Wilton Manors donne à Griggs et à d’autres partisans le temps de collecter des fonds et de déplacer les lapins plutôt que de les exterminer, même si la commission municipale a voté en avril pour faire exactement cela après avoir reçu une estimation de 8 000 $ d’une entreprise de piégeage.

Le vote est intervenu après que certains habitants se sont plaints que les têtes de lion creusent des trous, mâchent le câblage extérieur et laissent des déjections sur les trottoirs et les allées. Les commissaires municipaux craignaient également que les lapins ne se propagent dans les communautés et les villes voisines et ne deviennent un danger pour la circulation s’ils s’aventuraient dans les rues principales.

« La sécurité de cette population de lapins est de la plus haute importance pour la ville, et toute décision de nous impliquer sera certaine de voir ces lapins placés entre les mains de personnes passionnées pour fournir les soins et l’amour nécessaires à ces lapins », a déclaré la police. a déclaré le chef Gary Blocker dans un communiqué.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, qui abat souvent les animaux envahissants, a dit à la ville qu’elle n’interviendrait pas. Les lapins ne constituent pas une menace immédiate pour la faune.

Les lapins à tête de lion ne sont pas les seules espèces envahissantes causant des maux de tête ou pire pour les Floridiens. Les pythons birmans et les poissons-lions tuent les espèces indigènes. Les escargots africains géants mangent le stuc des maisons et sont porteurs de maladies humaines. Les iguanes détruisent les jardins. Comme les lapins à tête de lion de Wilton Manors, ces populations ont toutes commencé lorsque des gens les ont lâchées illégalement.

Mais contrairement à ces espèces, l’environnement de la Floride n’est pas favorable aux têtes de lion. Au lieu des 7 à 9 ans qu’ils vivent lorsqu’ils sont correctement logés, leurs vies à l’extérieur sont désagréables, brutales et écourtées.

Le pelage épais des têtes de lion les fait surchauffer pendant les étés de Floride et leur manque de peur les rend vulnérables aux prédateurs. Grignoter sur les pelouses n’est pas une alimentation saine. Leurs maladies ne sont pas traitées. Ils ont besoin de propriétaires.

« Les (lapins) domestiqués relâchés dans l’environnement ne sont pas équipés pour prospérer par eux-mêmes », a déclaré Eric Stewart, directeur exécutif de l’American Rabbit Breeders Association. Il a déclaré que l’éleveur qui les a libérés devrait être poursuivi, une voie que la ville n’a pas suivie.

La colonie de Wilton Manors survit et se développe uniquement parce que les têtes de lion se reproduisent comme les lapins qu’elles sont, les femelles donnant naissance à des portées de deux à six petits chaque mois, à partir de l’âge d’environ 3 mois.

Un matin récent dans les îles Jenada, des couvées de deux à 10 lapins parsemaient les rues et les pelouses, les plus courageux sautant vers les résidents et les visiteurs à la recherche de friandises.

Un grand groupe de lapins s’est rassemblé sur l’allée de Gator Carter, qui leur a préparé de la nourriture. Il a dit que les têtes de lion apportent la joie du quartier et que ses deux jeunes petits-enfants adorent leur donner des carottes.

« Les gens passent en voiture, s’arrêtent, les aiment, les nourrissent », a déclaré Carter. « Ils ne me dérangent pas. Nous avons quelques Airbnbs sur l’île ici et les gens (invités) sont juste étonnés que les lapins viennent jusqu’à eux.”

Mais Jon King a dit qu’il voulait que les lapins partent bientôt. Ils ont creusé dans sa cour et il a dépensé 200 $ pour réparer ses lumières extérieures après avoir endommagé le câblage. Il a acheté du répulsif pour lapins, mais ça n’a pas marché, et son petit chien ne leur fait pas peur : « C’est leur meilleur ami.

« Chaque matin, je me lève et la première chose que je fais est de couvrir les trous et de les chasser de l’arrière-cour. Je les aime, je souhaite juste qu’ils aillent ailleurs », a déclaré King. « Le sauvetage serait génial. »

Terry Spencer, l’Associated Press