Une invasion de terrain bienvenue – Les fans de football espagnols douchent le terrain avec des jouets pour les enfants | Nouvelles du monde

Les fans du club espagnol de la Liga, le Real Betis, ont maintenu leur tradition annuelle de cadeaux et ont couvert leur terrain de 14 000 jouets pour les enfants défavorisés.

Lors du dernier match à domicile de l’année à Séville, les supporters sont encouragés à apporter une peluche et, lorsque l’arbitre siffle la mi-temps, à en saupoudrer l’herbe.

La Fondation Real Betis, qui gère les événements, a déjà commencé à livrer les cadeaux à différents organismes de bienfaisance et associations de la ville et continuera à les distribuer à l’échelle nationale et internationale au cours des semaines et des mois à venir.

Parmi les destinataires qui ont déjà reçu des jouets figurent la Commission espagnole d’aide aux réfugiés et les enfants bénéficiaires d’un projet soutenu par la Fondation en Guinée équatoriale dirigé par l’ancien joueur Benjamín Zarandona.

Dans un Tweet, le club a remercié tous les fans qui ont participé, qualifiant le moment de “spectaculaire”.