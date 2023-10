Tôt le matin du 13 octobre, l’armée israélienne a lancé un avertissement aux 1,2 million de Palestiniens du nord de Gaza : ils doivent évacuer dans les 24 heures, avant une probable invasion terrestre. Une telle attaque israélienne aurait pour objectif avoué de mettre fin au Hamas en tant qu’organisation en représailles à sa choquante attaque surprise du 7 octobre dans le sud d’Israël, où il a massacré plus de 1 000 citoyens israéliens et capturé plus d’une centaine d’otages.

Une campagne terrestre israélienne semble inévitable à partir du moment où le Hamas a franchi le périmètre de sécurité entourant la bande de Gaza. Washington a pleinement soutenu les projets israéliens, s’abstenant notamment d’appeler à la retenue. Dans un environnement politique surchauffé, les voix les plus fortes aux États-Unis sont celles qui réclament des mesures extrêmes contre le Hamas. Dans certains cas, des commentateurs ont même appelé à une action militaire contre l’Iran, accusé de parrainer les opérations du Hamas.

Mais c’est précisément le moment où Washington doit garder la tête froide et sauver Israël de lui-même. L’invasion imminente de Gaza sera une catastrophe humanitaire, morale et stratégique. Cela nuirait non seulement gravement à la sécurité à long terme d’Israël et infligerait des coûts humains inimaginables aux Palestiniens, mais menacerait également les principaux intérêts américains au Moyen-Orient, en Ukraine et dans la concurrence de Washington avec la Chine sur l’ordre indo-pacifique. Seule l’administration Biden – en canalisant l’influence unique des États-Unis et le soutien étroit démontré par la Maison Blanche à la sécurité israélienne – peut désormais empêcher Israël de commettre une erreur désastreuse. Maintenant qu’il a montré sa sympathie pour Israël, Washington doit se tourner vers l’exigence que son allié respecte pleinement les lois de la guerre. Il doit insister pour qu’Israël trouve des moyens de mener la lutte contre le Hamas sans entraîner le déplacement ni le massacre de civils palestiniens innocents.

ÉTAT INSTABLE

L’attaque du Hamas a bouleversé l’ensemble des hypothèses qui ont défini le statu quo entre Israël et Gaza pendant près de deux décennies. En 2005, Israël s’est retiré unilatéralement de la bande de Gaza sans pour autant mettre fin à son occupation de facto. Il a conservé le contrôle total des frontières et de l’espace aérien de Gaza, et a continué d’exercer un contrôle strict (en étroite coopération avec l’Égypte) depuis l’extérieur du périmètre de sécurité sur les mouvements de la population, des biens, de l’électricité et de l’argent de Gaza. Le Hamas a pris le pouvoir en 2006 après sa victoire aux élections législatives, et a consolidé son emprise en 2007 après l’échec d’un effort soutenu par les États-Unis pour remplacer le groupe par l’Autorité palestinienne.

Depuis 2007, Israël et le Hamas entretiennent un accord difficile. Israël maintient un blocus étouffant sur Gaza, qui restreint sévèrement l’économie du territoire et impose d’énormes coûts humains tout en renforçant le pouvoir du Hamas en détournant toute l’activité économique vers les tunnels et les marchés noirs qu’il contrôle. Lors des déclenchements épisodiques du conflit – en 2008, 2014 et à nouveau en 2021 – Israël a bombardé massivement les centres urbains densément peuplés de Gaza, détruisant les infrastructures et tuant des milliers de civils tout en dégradant les capacités militaires du Hamas et en établissant le prix à payer pour les provocations. Tout cela n’a guère contribué à relâcher l’emprise du Hamas sur le pouvoir.

Les dirigeants israéliens en étaient venus à penser que cet équilibre pouvait durer indéfiniment. Ils pensaient que le Hamas avait tiré les leçons de l’aventurisme passé grâce aux réponses militaires massivement disproportionnées d’Israël et que le Hamas se contentait désormais de maintenir son pouvoir à Gaza, même si cela impliquait de contrôler les provocations de factions militantes plus petites, telles que le Jihad islamique palestinien. Les difficultés rencontrées par les Forces de défense israéliennes (FDI) lors d’une brève offensive terrestre en 2014 ont tempéré leurs ambitions de tenter davantage. Les responsables israéliens ont écarté les plaintes récurrentes concernant les effets humanitaires du blocus. Au lieu de cela, le pays s’est contenté de garder Gaza en veilleuse tout en accélérant ses démarches de plus en plus provocatrices pour étendre ses colonies et son contrôle sur la Cisjordanie.

Les dirigeants israéliens en étaient venus à penser que le statu quo pouvait durer indéfiniment.

Le Hamas avait d’autres idées. Bien que de nombreux analystes aient attribué son changement de stratégie à l’influence iranienne, le Hamas avait ses propres raisons de changer de comportement et d’attaquer Israël. Sa stratégie de 2018 visant à contester le blocus par une mobilisation non-violente de masse – communément connue sous le nom de « Grande Marche du retour » – s’est terminée par une effusion de sang massive lorsque les soldats israéliens ont ouvert le feu sur les manifestants. En 2021, en revanche, les dirigeants du Hamas pensaient avoir obtenu des gains politiques significatifs auprès du grand public palestinien en tirant des missiles sur Israël lors d’intenses affrontements à Jérusalem suite à la confiscation israélienne de maisons palestiniennes et aux provocations des dirigeants israéliens dans le complexe de la mosquée Al Aqsa : un des lieux les plus saints de l’Islam, que certains extrémistes israéliens veulent démolir pour construire un temple juif.

Plus récemment, l’escalade constante des accaparements de terres israéliens et des attaques de colons soutenus par l’armée contre les Palestiniens en Cisjordanie a créé une population en colère et mobilisée, à laquelle les États-Unis – et l’Autorité palestinienne soutenue par Israël – semblaient incapables et peu disposés à répondre. Les démarches hautement publiques des États-Unis visant à négocier un accord de normalisation israélo-saoudien ont peut-être également semblé être une fenêtre d’opportunité pour le Hamas d’agir de manière décisive, avant que les conditions régionales ne se retournent inexorablement contre lui. Et peut-être que le soulèvement israélien contre les réformes judiciaires du Premier ministre Benjamin Netanyahu a conduit le Hamas à anticiper un adversaire divisé et distrait.

On ne sait toujours pas exactement dans quelle mesure l’Iran a motivé le moment ou la nature de cette attaque surprise. Certes, l’Iran a accru son soutien au Hamas ces dernières années et a cherché à coordonner les activités au sein de son « axe de résistance » composé de milices chiites et d’autres acteurs opposés à l’ordre régional soutenu par les États-Unis et Israël. Mais ce serait une énorme erreur d’ignorer le contexte politique local plus large dans lequel le Hamas a agi.

POINT DE BASCULEMENT

Israël a d’abord répondu à l’attaque du Hamas par une campagne de bombardements encore plus intense que d’habitude, ainsi qu’un blocus encore plus intense, où il a coupé la nourriture, l’eau et l’énergie. Israël a mobilisé ses réserves militaires, amenant quelque 300 000 soldats à la frontière et se préparant à une campagne terrestre imminente. Et Israël a appelé les civils de Gaza à quitter le nord dans les 24 heures. C’est une exigence impossible. Les habitants de Gaza n’ont nulle part où aller. Les autoroutes sont détruites, les infrastructures sont en ruines, il reste peu d’électricité et les quelques hôpitaux et installations de secours se trouvent tous dans la zone cible nord. Même si les Gazaouis voulaient quitter la bande de Gaza, le passage de Rafah vers l’Égypte a été bombardé – et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi n’a montré que peu de signes d’offre d’un refuge amical.

Les Gazaouis sont conscients de ces faits. Ils ne voient pas l’appel à évacuer comme un geste humanitaire. Ils croient que l’intention d’Israël est de mener une autre nakba, ou « catastrophe » : le déplacement forcé des Palestiniens d’Israël pendant la guerre de 1948. Ils ne croient pas – et ne devraient pas croire – qu’ils seront autorisés à retourner à Gaza après les combats. C’est pourquoi la volonté de l’administration Biden de créer un couloir humanitaire pour permettre aux civils de Gaza de fuir les combats est une très mauvaise idée. Dans la mesure où un couloir humanitaire accomplirait quelque chose, ce serait accélérer le dépeuplement de Gaza et la création d’une nouvelle vague de réfugiés permanents. Cela offrirait également, assez clairement, aux extrémistes de droite du gouvernement de Netanyahu une feuille de route claire pour faire de même à Jérusalem et en Cisjordanie.

Cette réponse israélienne à l’attaque du Hamas découle de l’indignation du public et a jusqu’à présent suscité des applaudissements politiques de la part des dirigeants du pays et du monde entier. Mais il y a peu de preuves qu’aucun de ces hommes politiques ait sérieusement réfléchi aux implications potentielles d’une guerre à Gaza, en Cisjordanie ou dans la région au sens large. Il n’y a pas non plus de signe d’une lutte sérieuse vers une fin de partie à Gaza une fois que les combats commenceront. Et surtout, il n’y a aucun signe de réflexion sur les implications morales et juridiques de la punition collective des civils de Gaza et de l’inévitable dévastation humaine à venir.

L’invasion de Gaza elle-même sera empreinte d’incertitudes. Le Hamas a sûrement anticipé une telle réponse israélienne et est bien préparé à combattre une insurrection urbaine à long terme contre l’avancée des forces israéliennes. Il espère probablement infliger des pertes importantes à une armée qui ne s’est pas engagée dans de tels combats depuis de nombreuses années. (Les expériences militaires récentes d’Israël se limitent à des opérations profondément unilatérales, comme l’attaque de juillet dernier contre le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie.) Le Hamas a déjà signalé d’horribles projets visant à utiliser ses otages comme moyen de dissuasion contre les actions israéliennes. Israël pourrait remporter une victoire rapide, mais cela semble peu probable ; les mesures qui pourraient accélérer la campagne du pays, comme bombarder des villes et dépeupler le nord, entraîneraient des coûts de réputation importants. Et plus la guerre se prolonge, plus le monde sera bombardé d’images d’Israéliens et de Palestiniens morts et blessés, et plus il y aura de possibilités d’événements perturbateurs inattendus.

Les habitants de Gaza n’ont nulle part où aller.

Même si Israël réussit à renverser le Hamas, il sera alors confronté au défi de gouverner le territoire qu’il a abandonné en 2005, puis impitoyablement bloqué et bombardé dans les années qui ont suivi. La jeune population de Gaza n’acceptera pas les FDI en tant que libérateurs. Il n’y aura pas de fleurs ni de bonbons offerts. Le meilleur scénario pour Israël est une contre-insurrection prolongée dans un environnement particulièrement hostile, où le pays a un historique d’échecs et dans lequel le peuple n’a plus rien à perdre.

Dans le pire des cas, le conflit ne se limitera pas à Gaza. Et malheureusement, une telle expansion est probable. Une invasion prolongée de Gaza…