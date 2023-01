Une interview perdue avec le père de Big Bang révèle une conversation étonnante

En 1931, un Cosmologue belge nommé Georges Lemaître choqué le monde de l’astronomie.

Peut-être, a-t-il raisonné dans un article provocateur, notre étendue cosmique tout à fait massive aurait pu commencer comme un tout petit point singulier il y a environ 14 milliards d’années. Pourtant, a-t-il poursuivi, ce point a probablement explosé, s’étendant finalement dans le royaume gigantesque que nous appelons l’univers – un royaume qui explose toujours dans toutes les directions comme s’il s’agissait d’un ballon imparable. Si c’était vrai, cela voudrait dire que notre univers n’a pas toujours existé. Ça voudrait dire que ça a dû avoir un début.

Effectivement, en 1965 — un an avant la mort de Lemaître — les scientifiques ont utilisé la découverte de rayonnement de fond cosmique micro-ondes pour enfin mettre en avant des preuves indéniables de cette théorie.

Aujourd’hui, on l’appelle le Big Bang.

Et le 31 décembre, le radiodiffuseur national de service public de la Communauté flamande de Belgique — la Vlaamese Radio- en Televisieomroeporganisatie, ou VRT — récupéré quelque chose d’assez remarquable.

On pense que c’est la seule vidéo de Lemaître qui existe.

Mieux encore, cette série de séquences précieuses, diffusée en 1964, est celle d’une interview avec le physicien estimé où il discute de ce qu’il appelle “l’hypothèse de l’atome primitif”, c’est-à-dire la base de sa théorie emblématique du Big Bang.

“Le dossier du film s’est avéré mal classé et le nom de Lemaître avait été mal orthographié”, a déclaré Kathleen Bertrem, membre des archives de la VRT, dans un communiqué. “En conséquence, l’interview est restée introuvable pendant des années.” Mais un jour, alors qu’un membre du personnel scannait quelques rouleaux de film, il a soudainement reconnu Lemaître dans les images et s’est rendu compte qu’il avait trouvé de l’or.

L’interview elle-même a été réalisée en français — et est disponible avec des sous-titres en flamand si vous voulez la regarder en ligne — mais dans un effort pour rendre le film plus largement disponible, les experts a publié un article ce mois-ci qui fournit une traduction en anglais du clip de près de 20 minutes.

“De toutes les personnes qui ont proposé le cadre de la cosmologie avec lequel nous travaillons actuellement, il y a très peu d’enregistrements de la façon dont ils ont parlé de leur travail”, a déclaré Satya Gontcho A Gontcho, scientifique au Lawrence Berkeley National Laboratory du ministère de l’Énergie. Berkeley Lab qui a dirigé la traduction, a déclaré dans un communiqué. “Entendre les tournures de phrases et la façon dont les choses ont été discutées… c’est comme jeter un coup d’œil dans le temps.”

La lecture de toute la discussion est en fait assez trippante. C’est incroyable de voir ce qu’un scientifique a dit, textuellement, sur les idées qui finiraient par changer le cours de l’histoire, de la physique et même de la perspective humaine.

Il est également assez frappant de voir à quel point la discussion semble claire, convaincante et moderne. Presque comme un podcast.

Voici quelques faits saillants

“Il y a très longtemps, avant la théorie de l’expansion de l’univers (il y a environ 40 ans)”, raconte Lemaître à un intervieweur, selon la transcription, “nous nous attendions à ce que l’univers soit statique. Nous nous attendions à ce que rien ne change.”

Il continue d’appeler un tel concept une idée a priori, ce qui signifie que personne n’avait réellement d’idée expérimentale. preuve pour prouver comment le tissu de l’espace et du temps était vraiment statique. Pourtant, comme le dit Lemaître (et nous le savons maintenant avec certitude), de nombreux faits probants confirment la expansion de l’univers.

“Nous avons réalisé que nous devions admettre le changement”, a-t-il déclaré. “Mais ceux qui voulaient qu’il n’y ait pas de changement… d’une certaine manière, ils diraient : ‘Bien qu’on ne puisse qu’admettre que ça change, ça devrait changer le moins possible.'”

Sur ce front, Lemaître rappelle les croyances de l’astronome Fred Hoyle, qui à l’époque avait fermement promu le fait que notre univers est « immuable », ou statique. Hoyle, de manière fascinante, a également été la première personne à utiliser la terminologie “big bang” pour décrire ce que proposait Lemaître, mais il l’a fait avec la cadence de moquerie. Néanmoins, le nom est resté.

Cela ne veut pas dire que personne n’a soutenu la théorie de l’expansion de l’univers.

Un bon nombre de physiciens l’ont fait, notamment Albert Einstein et Edwin Hubble (oui, l’homonyme du télescope spatial Hubble). C’était, en fait, Hubble qui avait montré à la communauté scientifique pourquoi l’univers devait s’étendre dans toutes les directions. Il avait utilisé un énorme télescope en Californie en 1929 pour enregistrer à quel point les galaxies éloignées s’éloignaient de nous au fil du temps.

En conjonction avec les observations de Hubble, un article de 1927 écrit par Lemaître a finalement aidé à convaincre la majorité des astronomes que notre univers est en train de monter en ballon.

“Lemaître et d’autres nous ont donné le cadre mathématique qui constitue la base de nos efforts actuels pour comprendre notre univers”, a déclaré Gontcho A Gontcho.

Par exemple, Gontcho A Gontcho souligne également comment connaître le taux d’expansion de l’univers nous aide à étudier des aspects plus insaisissables du cosmos, tels que le grand mystère de l’énergie noire.

Bizarrement, l’énergie noire semble forcer notre univers à se développer beaucoup plus rapidement qu’il ne le devrait, le faisant même aller de plus en plus vite au fil du temps.

La seconde moitié de l’interview de Lemaître porte non pas sur les implications scientifiques de sa théorie mais sur les implications philosophiques, voire religieuses. En plus d’être un cosmologiste bien connu, Lemaître était un prêtre catholique renommé.

L’intervieweur lui demande, par exemple, si l’idée que l’univers doit avoir un commencement a une signification religieuse. Lemaître, en réponse, dit simplement : « Je ne défends pas l’atome primitif au nom d’une quelconque arrière-pensée religieuse.

À ce stade, cependant, le cosmologiste dit que des précisions sur le sujet peuvent être trouvées dans une interview séparée. L’intervieweur pousse un peu, posant à Lemaître une question sur la façon dont les autorités religieuses pourraient réagir à ses théories.

À cela, Lemaître aborde essentiellement le fait que les questions sur l’importance de savoir quand, pourquoi et comment le début des temps est apparu – religieux ou non – sont en quelque sorte discutables. “Le début est si inimaginable”, a-t-il dit, “si différent de l’état actuel du monde qu’une telle question ne se pose pas.”

Même si Dieu existe théoriquement, il dit qu’il ne croit pas que l’existence d’une divinité interférerait avec la nature scientifique de la théorie astronomique.

“Si Dieu soutient les galaxies, il agit comme Dieu”, a déclaré Lemaître. “Il n’agit pas comme une force qui contredirait tout. Ce n’est pas l’horloger de Voltaire qui doit remonter son horloge de temps en temps, n’est-ce pas… [laughs]. Là!”