Une interview avec Mercedes Moné avant AEW Double Or Nothing

Nous sommes en janvier 2020. Houston, au Texas, accueille le Royal Rumble et son ardent prélude, Mondes entrent en collision, où les talents de NXT et de NXT UK s’affrontent dans une vitrine de l’avenir de la WWE. J’ai reçu deux laissez-passer médias pour les deux événements et j’ai fait le trajet de trois heures depuis Austin avec mon meilleur ami, Peanut, pour passer le week-end. Lors d’un match, on a entendu un gars crier à pleins poumons. À ma grande surprise, c’était mon pote Shellz, que j’ai rencontré via Twitter et avec qui j’ai fait un cosplay Nation of Domination pendant le week-end de WrestleMania 34. Nous avons pris quelques photos, sommes allés dans ma chambre d’hôtel pour enregistrer un podcast et avons ensuite convenu d’aller dans quelques bars. En nous promenant dans le centre-ville de Houston, nous avons vu des visages familiers : les superstars de la WWE Bayley et Sasha Banks. En jouant cool, j’ai regardé pendant que nous les dépassions et j’ai dit : « Hé, grand fan. » Ils ont remercié et tout le monde a continué à marcher, tout le monde sauf Shellz. Il les a arrêtés et a retroussé la jambe de son pantalon pour montrer au duo son tatouage divisé, comportant leurs deux logos. J’éprouvais un embarras secondaire, mais je me suis vite rendu compte que j’étais le seul, car tout le monde a bien ri, a échangé des daps et a continué sa soirée. Ce serait le dernier week-end de lutte pour la plupart, mais Shellz et Peanut, tous deux décédés l’année suivante, ont pu mettre fin à leurs fandoms de lutte professionnelle avec d’énormes points d’exclamation. Et dans un monde où beaucoup choisissent de jouer la sécurité, le dernier week-end de lutte de Shellz en a été un au cours duquel il a risqué sa fierté et son confort pour montrer son appréciation pour ce jeu et ses meilleurs joueurs. Ce même état d’esprit « nous ne pouvons faire tout cela qu’une seule fois » est la raison pour laquelle Banks – maintenant connue sous le nom de Mercedes Moné – s’est éloignée de ce qu’elle savait pour partir à la poursuite de l’inconnu.

« Je n’aime pas être menottée », commence Mercedes, détaillant sa décision de quitter la WWE pour une tournée au Japon et plus tard. rejoignez All Elite Wrestling. « Le seul endroit où grandir est le changement, et j’avais besoin de ce changement. » Mercedes, avec Bayley, Charlotte Flair et Becky Lynch, faisait partie du collectif connu sous le nom de «Quatre cavalières», dominant la division féminine de la WWE au cours de leur mandat, se faisant le plus souvent concurrence pour les titres majeurs, les distinctions et le respect. En 10 ans, l’ancienne Sasha Banks a remporté six titres mondiaux, trois titres par équipe et même un ESPY pour son événement principal historique de WrestleMania contre Bianca Belair. Mais après tout ce succès, l’un des plus gros poissons du plus grand étang s’est demandé où pourrait mener un nouveau ruisseau. Ce changement de cap se manifesterait sous la forme de la scène de lutte féminine japonaise, la rivière que Mercedes avait à l’œil bien avant sa première séance d’entraînement. « Mes lutteurs préférés étaient Manami Toyota et Aja Kong », partage Mercedes, assimilant leur impact sur elle à « la même inspiration que celle qu’Eddie Guerrero m’a donnée ». Vous pouvez voir l’influence de Toyota dans la tenue vestimentaire de Mercedes, celle de Kong dans son physique et celle d’Eddie dans sa précision athlétique. À ce jour, elle s’en remet toujours à Eddie lorsqu’il est temps de prendre des décisions difficiles dans la vie. « Il reste vraiment mon idole », dit-elle, reconnaissant les parallèles avec un talent perçu comme sous-dimensionné et considéré comme l’un des meilleurs dans son domaine.

Finalement, Mercedes combinerait son prénom avec un jeu sur un terme d’argot pour la monnaie, et la nouvelle Mercedes Moné a lancé sa tournée New Japan Pro-Wrestling en battant Kairi pour le championnat féminin IWGP à Battle in the Valley. Stylistiquement, les coups étaient plus durs, l’action plus rapide et ils disposaient de près d’une demi-heure pour faire passer leur art au public. C’était le type de lutte que Moné convoitait depuis son enfance : les guerres détaillées et interminables que ses idoles avaient lancées. Et maintenant, étant l’une des stars les plus populaires et les plus accomplies de l’industrie, elle pouvait naviguer dans l’espace de la lutte professionnelle uniquement selon ses conditions.

Cependant, concourir au Japon n’était pas seulement un élément de la liste des choses à faire pour Mercedes ; c’est un projet de passion en cours. Ayant déjà affronté des équipes comme AZM et Mayu Iwatani (contre qui elle a enfilé un masque de style Black Tiger en hommage au regretté Guerrero), Mercedes a l’intention de lutter davantage au Japon ; Une partie de sa décision de signer avec AEW se résume au fait que la promotion permet aux artistes de poursuivre un travail extérieur. AEW reconnaît le long héritage de ses meilleurs talents avec la lutte japonaise et des événements comme Porte Interdite montrer la volonté d’AEW non seulement de travailler avec NJPW, mais également d’organiser les meilleures correspondances possibles entre les meilleurs artistes de chaque entreprise. Le premier match AEW de Mercedes – prévu ce dimanche à Double or Nothing – a à la fois des liens AEW et NJPW : elle affrontera Willow Nightingale pour le championnat TBS dans un match qui dure un an. Ces deux se sont battus pour la première fois le 21 mai 2023, à la finale du tournoi NJPW Strong Women’s Championship; Mercedes perdu qui correspondent et s’est blessé à la cheville cela l’a tenue à l’écart de la compétition active jusqu’au combat pour le titre de dimanche.

Pouvoir rivaliser avec Jamie Hayter, Nyla Rose, Hikaru Shida et d’autres athlètes de haut niveau qu’elle recherche depuis des années était une offre trop attrayante pour la laisser passer, et cela correspond au projet passionné de Moné : une reconnaissance mondiale de sa grandeur et de la grandeur de ses pairs. Débuts officiels avec AEW le 13 mars En Boston, Mercedes n’a pas perdu de temps à expliquer exactement ce qu’elle était là pour accomplir. « Ma déclaration de mission est de mondialiser la lutte féminine ici à l’AEW », a déclaré Mercedes. La sonnerie, « et je veux accomplir tellement de choses ici. Je veux lutter contre le meilleur. Le match de championnat TBS de Double or Nothing est la première page du plan à long terme, et même si une transition en douceur du Japon à l’AEW aurait été idéale, Mercedes a toute la confiance du monde en ses capacités et celles de la femme qu’elle défie. «Je ne veux pas me mettre de pression parce que je fais ça depuis 14 ans. J’ai plus d’excitation que de pression, mais je suis aussi très nerveux, juste parce que cela fait un an que je n’ai pas joué, mais être sur le ring avec quelqu’un comme Willow Nightingale, je sais que ça va être absolument tout ce dont j’ai toujours rêvé. . Nous allons y aller et voler la vedette.

« Voler la vedette » semble à peine hyperbolique pour décrire la carrière de Moné, et nous ne parlons même pas de son travail à l’intérieur du cercle carré. En dehors du ring, elle fait sa marque dans le divertissement. Elle est a aidé le Mandalorien repousser les restes de l’Empire Galactique. Elle est marché pendant la Fashion Week de New York aux côtés de son ancienne partenaire de l’équipe Naomi. Elle a même suivi les traces de son cousin Snoop Dogg en rappant sur son thème AEW. Et dans tous ces moments, le fil conducteur est le soutien. Alors que certains doivent parcourir seuls le chemin le moins fréquenté, le système de soutien de Moné lui a donné la confiance nécessaire pour mener à bien ses passions. Et ce système, cette fondation de fraternité, vient de Naomi ainsi que de la meilleure amie de Moné (et actuelle championne féminine de la WWE), Bayley. Alors que Mercedes et Bayley ont vécu des guerres en tant que collègues de travail, leurs nouvelles aventures s’apparentent davantage à celles de copains de huitième année qui se sont retrouvés dans des lycées différents : si l’un a un jeu, regardez bien et vous verrez l’autre dans les tribunes. L’indignation des fans à l’égard des stars qui se présentent aux émissions d’une autre société pourrait toujours s’appliquer, mais cela n’a pas empêché Mercedes et Bayley d’apparaître à Les événements TNA de Naomi ou Naomi et Bayley ne se rendront pas aux dates NJPW de Mercedes. « Nous sommes une famille », explique Mercedes, « et c’est plus grand que la lutte. »

Pour Moné et Naomi en particulier, il y a une compréhension du moment où elles existent dans le temps. Après ils ont eu un débrayage très médiatisé à la WWE en raison d’un manque de confiance dans leur direction créative, ils sont tous les deux désormais là où ils veulent être : dans un monde où certaines des personnalités les plus influentes de la lutte professionnelle sont des femmes noires. Après une solide performance à la TNA (en tant que Trinity), Naomi a surpris tout le monde en revenant à la WWE au Royal Rumble 2024, étant immédiatement insérée dans l’image du WWE Women’s Championship. Elle a même fait équipe avec l’adversaire le plus mémorable de Moné, Belair, et l’ancienne joueuse bleue de l’AEW, Jade Cargill, à WrestleMania XL, formant les « Big Three » non officiels de la WWE. Il n’échappe pas à Moné qu’il s’agit d’un territoire inexploré, mais il n’y a pas de meilleur groupe de femmes pour le tracer.

« J’y pensais l’autre jour », avoue Mercedes, expliquant l’importance de ce moment où les femmes noires dominent la lutte professionnelle. «C’est notre objectif. C’est le but. C’est le rêve. C’est la norme. C’est la barrière que nous avons brisée, et cela permet aux gens de savoir que nous sommes là pour rester et qu’il faut s’habituer à cette norme.

Bien que ce soit ambitieux, il est facile de voir les possibilités. Mercedes a partagé les mêmes grandes scènes et vestiaires avec de nombreux talents de l’AEW qui ont également prospéré après la WWE. Chris Jericho était le pont, contribuant à donner à la nouvelle promotion une crédibilité instantanée. premier champion. Jon Moxley a combiné ses racines de match à mort et sa course Shield qui définit la génération pour devenir le meilleur de lui-même, remportant les championnats AEW et IWGP. Bryan Danielson était une fois de plus dans les conversations sur le «meilleur lutteur vivant», capable d’avoir des vitrines de lutte techniques de longue durée avec de tout nouveaux talents. Swerve Strickland et Toni Storm ont su trouver leur voix et leur style, les menant aux meilleurs championnats de chacune de leurs divisions. Moné comprend que pour faire sa marque dans une nouvelle maison et auprès d’un nouveau public, elle devra étoffer et mettre en valeur ce qui différencie « le PDG » de « le patron ». Elle est entrée dans les arènes dans les tenues les plus chics et a réussi à convaincre le public d’AEW d’adopter son surnom comme leur nouveau chant à trois lettres, et il est entendu qu’elle a choisi cet endroit alors qu’elle aurait pu rester sur sa trajectoire précédente. En fin de compte, sa blessure lors du tournoi NJPW a solidifié pour elle exactement ce dont elle a besoin : une lutteuse qui, lorsqu’on lui donne le théâtre approprié, peut se produire au-dessus de tout les autres.

« Ils n’ont pas vraiment besoin de voir le PDG », explique Mercedes avec assurance. «Ils savent qui est Sasha Banks, mais la PDG, Mercedes Moné, [is] quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant, et je suis prêt à leur montrer. Je suis la plus grande lutteuse de tous les temps, à 100 pour cent.

Cameron Hawkins écrit sur la lutte professionnelle, Lame IIet d’obscures sitcoms des années 90 pour Torche de lutte professionnelle, Lutte professionnelle illustrée, et DDT face à un ventilateur. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @CeeHawk.